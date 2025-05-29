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19:53, 29 мая 2025

Защита назвала сфальсифицированным дело о терроризме против двух жителей Дагестана

Тюрьма. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженцы Дагестана Абас Саидов и Замур Тагиров приговорены к 19 годам заключения по делу о создании террористического сообщества. Свидетели, на показаниях которых строилось обвинение, заявили, что дали их под давлением. Защита обжаловала приговор. 

Сообщение о том, что дело против жителей Дагестана Абаса Саидова и Замура Тагирова было построено на свидетельских показаниях, полученных путём давления, и применения пыток к задержанным, поступило в бот обратной связи "Кавказского узла" в Telegram. "Адвокаты осуждённых добиваются пересмотра дела", - говорится в сообщении.

Жители Дагестана Абас Саидов и Замур Тагиров осуждены 26 марта 2025 года по статьям о создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4), склонении и вербовке в в террористическое сообщество (часть 1 статьи 205.1), организации незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208) и незаконном обороте оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ) сообщил адвокат Абдулла Газиев, представляющий интересы Замура Тагирова. 

"Их приговорили к 19 годам лишения свободы каждого. 2 июня будет 3 года и 4 месяца как они сидят. В ходе следствия и суда Тагиров заявлял о пытках, в прениях они полностью отрицали вину", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

При этом, по словам адвоката, в ходе предварительного следствия Тагирова вынудили признать частично вину, по его словам, его подзащитного ввели в заблуждение защищавшие его вначале адвокаты. "Но на заседании суда он отказался от этого. Южный окружной военный суд  в Ростове-на-Дону добавил часть 2 статьи 205 прим 4. То есть, участие в той же <террористической организации> Это незаконно. Суд не имеет права прибавлять, только убавлять статьи обвинения имеет право", - пояснил Газиев.

Он сообщил также, что Саидов 2001 года рождения, Тагиров родился в 2003 году. «Оба до ареста работали. Аббас, по-моему, в кафе работал. Жён и детей у них нет», - отметил Газиев.

Показания двух девушек подтверждали версию обвинения.

"Они утверждают, что ранее с ними знакомы были, что они им в ходе разговоров говорили, что они создали какую-то организацию. В отношении них <девушек> было прекращено уголовное дело о недонесении о преступлении террористической направленности", - указал Газиев.

В настоящее время девушки отказываются от показаний и просят правоохранительные органы разобраться в ситуации и привлечь к ответственности силовиков, рассказал Газиев.

В распоряжении "Кавказского узла" имеются копии заявлений, который направлены 16 мая в СК РФ, ФСБ, Генпрокуратуру и в аппарат уполномоченного по правам человека о нарушениях их прав и угрозах со стороны силовиков для получения «нужных» показаний.

В частности, Изабелла Исрапилова сообщила, что силовики запугивали её вместе с сестрой Асият Батыровой  физической расправой.

"Весь разговор свёлся к тому, чтобы мы дали показания, что Тагиров и Саидов создали на территории Дагестана террористическое сообщество, о котором я впервые услышала от оперуполномоченного <...>. Взамен, как было сказано, физически не пострадаем ни мы, ни наши родственники", - заявила Исрапилова.

 По её словам, ей «в грубой форме объяснили, что она <если даст нужные показания> не будет привлечена к ответственности по особо тяжкому преступлению».

"Кавказскому узлу" не удалось связаться с Асият Батыровой и Изабеллой Исрапиловой. Адвокатов у девушек не было.

Адам Малороев. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Тумсо Абдурахманова (признан иноагентом) от 24.05.25, https://t.me/abusaddamshishani/6658.Еще один свидетель по делу Саидова и Тагирова, уроженец Ингушетии Адам Малороев, заявил, что его вместе с еще одним свидетелем по делу пытали в отделении силовой структуры в Ингушетии, чтобы добиться нужных показаний.  "Нас удерживали несколько дней под пытками. На мне был надет мешок — я ничего не видел. Руки были связаны за спиной, ноги - примотаны скотчем к ножкам стула. Они били нас: по лицу, по голове, по паху - особенно сильно. Били так, что у меня изо рта шла кровь. Меня заставили оговорить самого себя: сказать, будто я интересовался войной в Сирии или в Чечне, будто собирался выйти на джихад, будто знал этих ребят. Ко мне подключали ток - цепляли провода к ушам, били электрошокером ниже пояса и по телу. Держали ток до тех пор, пока я не "признавался" в нужном им", - следует из видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале Тумсо Абдурахманов*.

Малороев сообщил, что покинул Россию, чтобы не давать показаний против Тагирова и Саидова.

На сайте Южного окружного суда в карточке дела  Тагирова (имя второго подсудимого скрыто) указано, что адвокаты обоих обвиняемых обжаловали приговор. До 30 мая обвинение имеет возможность подать возражения на апелляционные жалобы.

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Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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