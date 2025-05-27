Ликвидация кафедры в КБГУ вызвала риск нехватки специалистов по истории народов республики

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Упразднение кафедры этнологии, истории народов Кабардино-Балкарии может привести к дефициту специалистов теме региональной историографии. При этом подобные решения имеют и политическую составляющую, так как способны отразиться на сохранении культурной идентичности народов республики.

О ликвидации кафедры истории народов Кабардино-Балкарии в Кабардино-Балкарском государственном университете, вместе с кафедрой упразднен и диссертационный совет по специальности «Этнология, этнография и антропология» - единственный на юге России по данной специальности, сообщал автор блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи: в поисках справедливости". Руководители ряда общественных организации, а также ученые Кабардино-Балкарии написали коллективное обращение на имя руководства республики, а также депутатов Госдумы от КБР.

Ликвидация кафедры этнологии, истории народов КБР Кабардино-Балкарского университета негативно повлияет на изучение истории кабардинцев и балкарцев в долгосрочной перспективе, уверен кандидат исторических наук из Кабардино-Балкарии Заурбек Кожев.

"Новая кафедра называется «История России и кавказологии». Предполагается, видимо, что эта кафедра будет продолжать заниматься подготовкой и преподаванием курсов по истории народов КБР. Но мне сложно представить, чтобы полноценно велись какие-то курсы по истории Кавказа в целом. Хорошо бы охватить историю народов КБР, это было бы уже неплохо в новых реалиях. Все таки история Кавказа и кавказология в целом - это гораздо более обширная область знаний и специалистов по истории всего Северного Кавказа, или тем более Северного и Южного Кавказа, которые могли бы готовить спецкурсы и преподавать, в университете нет. Я так предполагаю, что это просто смягчение, поэтапное сворачивание регионального компонента, чтобы не сразу отсечь, а вот в такой переходной форме. Существование отдельной кафедры по истории народов КБР, истории этнологий народов КБР, на мой взгляд, это необходимый минимум. Это возможность готовить студентов к четырехлетнему образованию в рамках бакалавриата или шестилетнему в рамках магистратуры, которые в дальнейшем могут стать кадрами для нашего института, Института гуманитарного исследования . Вообще кадров, которые ориентированы на послевузовское гуманитарное образование по этнологии наших народов. И отсутствие такой кафедры просто лишает перспектив в дальнейшем на какое-то академическое адыговедение, академическую этнологию, историю народов КБР. И ведь в центральных, федеральных вузах специализированных кафедр нет по изучению истории народов Кавказа. Если здесь в регионе их не будет, то это означает конец региональной историографии. Старики уйдут, а новых кадров не будет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кафедра занималась подготовкой кадров, а ее упразднение фактически означает, что с каждым годом специалистов будет все меньше и меньше, объясняет историк.

«В регионе есть Кабардино-Балканский научный центр РАН, и институт гуманитарных исследований как его филиал. Но это структуры, которые занимаются научными исследованиями. Они не занимаются подготовкой кадров. То есть они могут в лучшем случае принять студентов, наиболее подготовленных, способных, и дать им послевузовское образование. У нас есть центр послевузовского образования, и там эти студенты могут стать аспирантами, проучиться, защититься и стать квалифицированными специалистами. Но если не будет студентов, если не будет профориентирования в КБГУ, если некому будет там вести спецкурсы, преподавать региональный компонент, то есть историю региона, историю народов, населяющих регионов, то, естественно, интерес будет снижаться к этому, и мы не найдем уже студентов, которые будут стремиться получить послевузовское образование и заниматься этим профессионально историографией и этнологией нардов региона", - считает он.

Основная работа кафедры – подготовка кадров, а не исследовательская деятельность, объясняет историк.

"Основная работа этой кафедры была связана с работой со студентами. К сожалению, у нас в России, университеты не являются ведущими исследовательскими центрами. То есть исследовательская деятельность - прерогатива исследовательских институтов, а университеты больше занимаются образовательными программами, подготовкой студентов. Поэтому какие-то книги, подготовленные кафедрой, я затрудняюсь сейчас назвать. Они есть, безусловно, но это больше учебные пособия. А так, основная исследовательская работа ведется в Институте гуманитарных исследований. Но мы все, кто работает там, выпускники этнологии, истории народов КБР Кабардино-Балкарского университета", - сказал он.

Историк подчеркнул, что кафедра возникла в 90-е годы на волне либерализации, а закрывается в период, когда многие против либерализации.

"И ликвидация тоже очень показательна. На 30-летний юбилей кафедры взять и ликвидировать ее. Если там были какие-то резоны экономического, административного порядка, то они, на мой взгляд, никак не могут перевешивать символического и функционального значения существования этой кафедры. Она нужна, чтобы поддерживать идентичность, развивать ее, модернизировать, а не просто быть каким-то рядовым провинциальным университетом, ничем не выделяющимся из ряда подобных. И насколько я знаю, в соседних университетах, например, в Северной Осетии, Чечне есть понимание важности этого регионального компонента, и они там не закрывают свои кафедры", - указал он.

Оценивать влияние исчезновения кафедры на изучение истории кабардинцев и балкарцев в долгосрочной перспективе пока преждевременно, говорит старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

"Пока не понятно, какие механизмы изучения истории народов КБР будут предложены взамен кафедральной структуры. Если будет финансирование, то можно развивать и более эффективные инструменты, чем просто кафедра, которая была довольно инертным институтом для реализации научно-исследовательских задач. А пока есть Институт гуманитарных исследований при КБНЦ РАН как альтернативный центр изучения региональной истории в КБР", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла».

По его мнению, это решение вряд ли приведет к «утечке мозгов» – оттоку историков и этнологов из республики.

"Нет, это не является столь радикальным шагом, который представляют таким. И при кафедральной структуре были утечки кадров, так как зарплаты были и остаются мизерными. Снижение уровня академического изучения истории КБР наблюдается давно. Но полного исчезновения не будет, все-таки это крайне важная политико-государственная сфера во всей республике. Нужны лидеры. Как впрочем и во всей стране", - отметил он.

Специалист полагает, что кафедры будут заменены центрами по изучению регионального компонента при исследовательских институтах.

"Несомненно, есть подобные кафедры региональной истории в других регионах– субъектах РФ. Однако в нынешних условиях нужны новые формы, более приспособленные к реалиям – например, в виде всевозможных центров, базирующихся на системе грантов. В целом у меня остались хорошие впечатления о работе в КБР. Это довольно интересный коллектив. Все же такое впечатления, что самое лучшее, что было достигнуто – это в советское время. Нынешние кадры находятся в гораздо менее благоприятных условиях зарплаты и академической свободы", - указал он.

Упразднение кафедры означает возможность упразднения республики, предупреждает председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков.

"Что такое Кабардино-Балкарский университет? Это один из символов, это один из главных институтов Кабардино-Балкарии. А что такое кабардинская народность? Это форма самоопределения кабардинского и балкарского народа. Теперь представьте, в университете решаются задачи, связанные с сохранением культурной идентичности кабардинцев и балкарцев, и вдруг упраздняется кафедра истории Кабардино-Балкарии. Это же ни в какие рамки не лезет. Вот в чем суть проблемы. Мы рассматриваем все это как один из этапов ликвидации республик. Они уже давно не обладают никаким суверенитетом, никакой суверенностью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Упразднение кафедры, по его словам, приведет к сокращению преподавателей и оттоку специалистов.

"Упразднение повлияет таким образом, что уже не будет специальных программ по изучению нашей истории, которые традиционно разрабатывались в рамках кафедры. Многие преподаватели должны будут уйти. Это однозначно. Результатом будет утечка мозгов, отток специалистов. Вот о чем идет речь. И почему такое происходит в КБР? Я точно знаю, что, допустим, в Чечне ничего подобного не происходит. В Татарстане, по-моему, ничего подобного не происходит. Это тоже интересное явление», - отметил он.

По мнению Хатажукова, лица, принимающие решения, думают, что таким образом они сохраняют стабильность в стране, но подобные решения, наоборот, чреваты дестабилизацией.

«Лицам, принимающим решения, кажется, что они работают на стабильность, на безопасность страны и так далее. А я считаю, что нет. Наоборот, они, если объективно подойти к этому, они работают на дестабилизацию, на подрыв безопасности", - констатирует он.

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