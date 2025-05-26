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23:54, 26 мая 2025

Две ростовчанки госпитализированы с травмами после падения деревьев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за падения деревьев в двух районах Ростова-на-Дону пострадали две женщины, они доставлены в больницу. 

За день в Ростове-на-Дону случилось более 20 происшествий, связанных с сильным ветром, заявил глава города. 

По информации чиновника, в трех случаях на фоне непогоды рухнули аварийные конструкции, еще 21 инцидент связан с падением деревьев. 

“В результате падения деревьев на территории Первомайского и Октябрьского районов травмированы две женщины", - написал Александр Скрябин в своем Telegram-канале. Он добавил, что обе пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи. В каком состоянии находятся женщины, он не уточнил. 

По информации областного управления МВД, один из инцидентов произошел на улице Текучева, где дерево “придавило" прохожую. В ведомстве утверждают, что угрозы для жизни и здоровья ростовчанки нет. 

Глава Ростова-на-Дону отметил, что усиление ветра прогнозируется также 27 мая, попросив горожан “соблюдать меры личной безопасности" во время непогоды.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Ростове-на-Дону днем 27 мая ожидается +29 градусов и переменная облачность без осадков, а ночью - умеренный дождь при температуре +14. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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