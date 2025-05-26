×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:29, 26 мая 2025

Астраханцы потребовали отремонтировать памятник жертвам политрепрессий

Повреждения на памятнике жертвам политрепрессий в Астрахани. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" жителем Астрахани.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Астрахани должна установить виновных в повреждении памятника жертвам политических репрессий, был ли это вандализм или последствия некачественного ремонта памятника подрядной организацией, заявили астраханцы и призвали представителей власти обеспечить восстановление постамента.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России, начиная с 1991 года, 30 октября. Как правило, активисты в Астрахани в этот день возлагают цветы к памятнику жертвам репрессий.

Андрей Севастьянов проживает с семьей на улице Сен-Симона в Кировском районе Астрахани. Гуляя с семьей в парке Дружбы 25 мая, он обнаружил повреждения на памятнике жертвам политических репрессий.

«Памятник жертвам политических репрессий находится в самом центре Астрахани, рядом со штаб-квартирой ООО Лукойл-Нижневолжскнефть». Вчера там гуляли с детьми и обнаружили, что облицовочная гранитная плитка с одной стороны у него сбита и некоторые плитки расколоты. Это однозначно вандалы, так как если бы плитки просто обвалились, они бы не раскололись. На здании "Лукойла" должны быть видеокамеры. Пусть полиция разбирается и ищет», - сказал Андрей корреспонденту «Кавказского узла».

Андрей сказал, что о случившемся он сообщил полицейским, дежурившим вечером 25 мая недалеко от парка «Дружба». Те обещали сообщить «куда следует». Как потомок репрессированных, он хорошо знает историю памятника и обеспокоен его состоянием. "Первоначально памятник установили в парке имени Октябрьской революции в 1995 году (скульптор Г.И. Потапов, архитекторы А.И. Федорченко и В.В. Христофоров). Но в 2007-2011 годах парк снесли и на его месте в рамках федеральной программы развития судебной системы был построен Дворец Правосудия (здание Областного суда). Памятник же перенесли в парк 17-й пристани, ныне парк Дружбы. Перенос и реконструкцию памятника в то время осуществил "Лукойл". Но монумент находится на балансе мэрии", - рассказал астраханец.

Два моих деда пострадали от сталинских репрессий. Поэтому мы каждый год в октябре  приносим сюда цветы

«Два моих деда пострадали от сталинских репрессий. Поэтому мы каждый год в октябре (30 октября) приносим сюда цветы. В другое время часто гуляем в этом парке. Это часто посещаемое горожанами место. И вот вандалы. Позор для города — памятник жертвам политических репрессий стал объектом хулиганского нападения. Может быть, это сделано и из политических побуждений. Сталинизм сейчас в крае поднимает голову», - предположил Андрей Севастьянов.

Политолог Михаил Долиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что памятник жертвам политических репрессий в Астрахани подвергался нападению вандалов неоднократно. Памятник, по его словам, находится «в элитном месте», он примыкает к офису “Лукойла”, который находится по адресу: г. Астрахань, Адмиралтейская улица, 1 к2. Это близко от Набережной реки Волга и дома, где проживает губернатор.

«24 мая я узнал, что памятник жертвам политический репрессий очередной раз поврежден. Ранее, когда мы проводили акции, посвященные жертвам политических репрессий, замечали что от постамента памятника отваливаются плитки. В этот раз плитки не просто отвалились, их кто-то разбил», - заявил Михаил Долиев.

Политолог отметил, что у памятника «непростая судьба, как и у тех людей, в память которых этот мемориал установлен». Сам памятник был открыт в 1995 году в другом месте. По словам Михаила, в 2011 году памятник «внезапно исчез», но позже «втайне от общественности» его перенесли за счет Лукойла в парк Дружбы, рядом с штаб-квартирой Лукойла.

«Вместе с тем, при переносе, вероятно, в связи с невозможностью сохранения целостности, были утрачены черные гранитные плитки и заменены серо-светлыми. Видимо, монтаж постамента был произведен некачественно, поэтому плитки регулярно отваливаются. Я считаю, раз “Лукойл” был спонсором переноса и нанимал подрядчика, то именно “Лукойл” должен обязать данную фирму произвести гарантийный ремонт. К тому же, видеокамеры и охрана “Лукойла” вполне могли заметить тех, кто разбивал плитку постамента памятника. Тем более, сенатор Геннадий Орденов (замгендиректора по общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», - прим. КУ) недавно присутствовал на открытии парка Памяти, посвященного Победе в Великой отечественной войне в поселке Мирный Астраханской области. Удивительно, почему сенатор не следит за культурным наследием возле своего же офиса?», - возмутился Михаил Долиев.

Член партии «Яблоко», попросивший не называть его имени, предположил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла», что памятник мог пострадать и «от ветхости», а не от вандалов. «Видимо, во время последних ремонтных работ рабочие использовали некачественный материал. Поэтому плитка и отвалилась. Но в любом случае памятник надо восстановить. Я общался с сотрудниками администрации Кировского района. Они сказали, что он будет скоро отремонтирован за счет муниципальных средств», - сказал собеседник.

В пресс-службе мэрии Астрахани корреспонденту «Кавказского узла» отказались устно ответить на вопрос о состоянии памятника жертвам репрессий.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
11:58, 26 мая 2025
Военнослужащий из Астраханской области убит в боевых действиях
Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
13:55, 25 мая 2025
6600 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
03:45, 25 мая 2025
Сирота из Астраханской области пожаловалась на нарушение жилищных прав
18:37, 23 мая 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
Петр Ремизов. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/9932
06:49, 23 мая 2025
Контрактник из Астраханской области убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Все блоги
Справочник
Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Блогеры
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Тюрьма. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-nachalos-ispolnenie-rasporyazheniya-o-pomilovaniiu/
26 мая 2025, 12:57
Массовая амнистия в Азербайджане не коснулась политзаключенных

Аскер Сохт. Фото: https://aheku.net/news/culture/6284
26 мая 2025, 10:57
Активист сообщил о задержаниях участников акции в Майкопе

Обрушение моста в селе Кунки. Фото: Следственный комитет России
23 мая 2025, 14:43
Следствие сочло обрушение моста в Дагестане результатом халатности чиновников

Затонувший танкер. Фото: Минтранс РФ
23 мая 2025, 10:46
Кабмин направил 7,5 миллиарда на подготовку к подъему танкеров из Керченского пролива

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше