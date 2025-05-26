Астраханцы потребовали отремонтировать памятник жертвам политрепрессий

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Полиция Астрахани должна установить виновных в повреждении памятника жертвам политических репрессий, был ли это вандализм или последствия некачественного ремонта памятника подрядной организацией, заявили астраханцы и призвали представителей власти обеспечить восстановление постамента.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России, начиная с 1991 года, 30 октября. Как правило, активисты в Астрахани в этот день возлагают цветы к памятнику жертвам репрессий.

Андрей Севастьянов проживает с семьей на улице Сен-Симона в Кировском районе Астрахани. Гуляя с семьей в парке Дружбы 25 мая, он обнаружил повреждения на памятнике жертвам политических репрессий.

«Памятник жертвам политических репрессий находится в самом центре Астрахани, рядом со штаб-квартирой ООО Лукойл-Нижневолжскнефть». Вчера там гуляли с детьми и обнаружили, что облицовочная гранитная плитка с одной стороны у него сбита и некоторые плитки расколоты. Это однозначно вандалы, так как если бы плитки просто обвалились, они бы не раскололись. На здании "Лукойла" должны быть видеокамеры. Пусть полиция разбирается и ищет», - сказал Андрей корреспонденту «Кавказского узла».

Андрей сказал, что о случившемся он сообщил полицейским, дежурившим вечером 25 мая недалеко от парка «Дружба». Те обещали сообщить «куда следует». Как потомок репрессированных, он хорошо знает историю памятника и обеспокоен его состоянием. "Первоначально памятник установили в парке имени Октябрьской революции в 1995 году (скульптор Г.И. Потапов, архитекторы А.И. Федорченко и В.В. Христофоров). Но в 2007-2011 годах парк снесли и на его месте в рамках федеральной программы развития судебной системы был построен Дворец Правосудия (здание Областного суда). Памятник же перенесли в парк 17-й пристани, ныне парк Дружбы. Перенос и реконструкцию памятника в то время осуществил "Лукойл". Но монумент находится на балансе мэрии", - рассказал астраханец.

Два моих деда пострадали от сталинских репрессий. Поэтому мы каждый год в октябре приносим сюда цветы

«Два моих деда пострадали от сталинских репрессий. Поэтому мы каждый год в октябре (30 октября) приносим сюда цветы. В другое время часто гуляем в этом парке. Это часто посещаемое горожанами место. И вот вандалы. Позор для города — памятник жертвам политических репрессий стал объектом хулиганского нападения. Может быть, это сделано и из политических побуждений. Сталинизм сейчас в крае поднимает голову», - предположил Андрей Севастьянов.

Политолог Михаил Долиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что памятник жертвам политических репрессий в Астрахани подвергался нападению вандалов неоднократно. Памятник, по его словам, находится «в элитном месте», он примыкает к офису “Лукойла”, который находится по адресу: г. Астрахань, Адмиралтейская улица, 1 к2. Это близко от Набережной реки Волга и дома, где проживает губернатор.

«24 мая я узнал, что памятник жертвам политический репрессий очередной раз поврежден. Ранее, когда мы проводили акции, посвященные жертвам политических репрессий, замечали что от постамента памятника отваливаются плитки. В этот раз плитки не просто отвалились, их кто-то разбил», - заявил Михаил Долиев.

Политолог отметил, что у памятника «непростая судьба, как и у тех людей, в память которых этот мемориал установлен». Сам памятник был открыт в 1995 году в другом месте. По словам Михаила, в 2011 году памятник «внезапно исчез», но позже «втайне от общественности» его перенесли за счет Лукойла в парк Дружбы, рядом с штаб-квартирой Лукойла.

«Вместе с тем, при переносе, вероятно, в связи с невозможностью сохранения целостности, были утрачены черные гранитные плитки и заменены серо-светлыми. Видимо, монтаж постамента был произведен некачественно, поэтому плитки регулярно отваливаются. Я считаю, раз “Лукойл” был спонсором переноса и нанимал подрядчика, то именно “Лукойл” должен обязать данную фирму произвести гарантийный ремонт. К тому же, видеокамеры и охрана “Лукойла” вполне могли заметить тех, кто разбивал плитку постамента памятника. Тем более, сенатор Геннадий Орденов (замгендиректора по общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», - прим. КУ) недавно присутствовал на открытии парка Памяти, посвященного Победе в Великой отечественной войне в поселке Мирный Астраханской области. Удивительно, почему сенатор не следит за культурным наследием возле своего же офиса?», - возмутился Михаил Долиев.

Член партии «Яблоко», попросивший не называть его имени, предположил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла», что памятник мог пострадать и «от ветхости», а не от вандалов. «Видимо, во время последних ремонтных работ рабочие использовали некачественный материал. Поэтому плитка и отвалилась. Но в любом случае памятник надо восстановить. Я общался с сотрудниками администрации Кировского района. Они сказали, что он будет скоро отремонтирован за счет муниципальных средств», - сказал собеседник.

В пресс-службе мэрии Астрахани корреспонденту «Кавказского узла» отказались устно ответить на вопрос о состоянии памятника жертвам репрессий.

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