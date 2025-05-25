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08:42, 25 мая 2025

Следком заинтересовался делом об избиении врача в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении врача в Краснодаре.

По данным СК России, "в одном из медицинских учреждений в городе Краснодаре мужчина неславянской внешности спровоцировал конфликт с сотрудниками организации, после чего стал их оскорблять и избил врача".

Пострадавшему доктору потребовалась медицинская помощь, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту было возбуждено уголовное дело. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2024 года суд оштрафовал на 15 тысяч рублей военнослужащего-контрактника из Махачкалы Рената Девирова за избиение сотрудницы больницы, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции. В сентябре 2023 года военнослужащий-контрактник из Махачкалы Ренат Девиров во время конфликта нанес не менее 10 ударов кулаками по голове работнице центральной городской больницы. Врачи у нее диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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Автор: "Кавказский узел"

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