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03:20, 24 мая 2025

Ребенок получил травмы при обрушении стены в школе в Кабардино-Балкарии

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При проведении капитального ремонта в кадетской школе в Кабардино-Балкарии обрушилась стена, получили травмы два человека, в том числе 15-летний ребенок.

Инцидент произошел в одном из корпусов ГБОУ "Кадетская школа-интернат №3" министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарии.

По данным доследственной проверки, стена в образовательном учреждении обрушилась при проведении ремонтных работ, сообщает 23 мая Следственное управление Следкома России по республике.

В результате получили травмы два человека, в том числе 15-летний ребенок. Оба с различными травмами были госпитализированы.

Кадетская школы №3 находится в городском поселении Терек Терского муниципального района Кабардино-Балкарии, следует из данных на сайте образовательного учреждения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 мая в поселке Херсонский Буденновского округа после падения футбольных ворот умер 11-летний мальчик.

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Автор: "Кавказский узел"

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