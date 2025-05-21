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21:18, 21 мая 2025

Житель Ингушетии осужден в Нальчике за уклонение от мобилизации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к двум годам колонии военнослужащего Яндиева, который в период мобилизации не явился в воинскую часть в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Сегодня завершилось вынесением обвинительного приговора рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Минобороны России Яндиева, осужденного за совершение преступления по ч. 3.1 статьи 337 УК России.

Судом установлено, что Яндиев без уважительных причин 4 января 2025 года, в период мобилизации, не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в станице Троицкой Сунженского района Ингушетии, сообщила на своей странице в соцсети "Вконтакте" пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

27 января 2025 года Яндиев все же добровольно прибыл в воинскую часть, но с 4 по 28 января 2025 года проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы, установил суд.

При назначении наказания подсудимому суд учел, что Яндиев высказал сожаление о содеянном. В то же время, в действиях Яндиева судом установлен рецидив преступлений, поскольку он ранее уже был осужден за умышленное тяжкое преступление, по которому судимость у него не погашена и не снята.

С учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимого Яндиеву назначено наказание в виде реального лишения свободы на два года в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор.

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Автор: "Кавказский узел"

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