Двое заключенных в Забайкалье обвинены в оправдании захвата школы в Беслана

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В суд передано уголовное дело двух заключенных колонии в Забайкалье, которые обвиняются в оправдании террористического акта в Беслане, один из обвиняемых - житель Кабардино-Балкарии.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Прокуратура Забайкальского края направила в суд дело двух заключенных, обвиняемых в оправдании захвата школы в Беслане, сообщило ведомство 19 мая на своем официальном сайте.

По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемые - 41-летний местный житель и 42-летний житель Кабардино-Балкарии - которые отбывают наказание в исправительной колонии №2, публично оправдывали и пропагандировали "деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Российской Федерации".

Кроме того, как пишет ведомство, они публично оправдывали дело лиц, которые захватили заложников в школе в Беслане, а также посягали на жизнь силовиков в 2016 году. Обоим предъявлены обвинения по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). Дело поступило на рассмотрение 2-го Восточного окружного военного суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля в Астрахани был осужден местный житель, который, в частности, оправдывал захват школы в Беслане. Суд приговорил его к 500 тысячам рублей штрафа. Вынесение столь мягкого приговора юрист счел победой, а правозащитник - обыденным делом.

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