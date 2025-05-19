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19:55, 19 мая 2025

Четверо заключенных донских колоний осуждены по делу об экстремистской организации

Колония. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключенные двух колоний Ростовской области получили сроки как участники запрещенного в России движения АУЕ* (Арестантское уголовное единство). 

О приговоре четверым заключенным в Ростовской области сообщило региональное управление ФСБ. По версии обвинения, они вели деятельность экстремистской организации, уже находясь в местах заключения. 

Владимир Аксенов, Станислав Копейченко и Иван Хоружев отбывали наказание в колонии №2, а Петр Лопит - в колонии №5. 

Суд пришел к выводу, что они “управляли преступной средой на подконтрольной им территории”, контролируя соблюдение “принятых в преступной среде традиций и правил”, а также собирали с заключенных деньги, распределяя их среди участников организации, пишет сегодня со ссылкой на ФСБ “Интерфакс-Юг”. 

По статье об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России) обвиняемыми назначено от четырех до шести лет заключения в колониях особого и строгого режимов.

"Кавказский узел" также писал, что за участие в движении АУЕ* были осуждены семеро жителей Карачаево-Черкесии. Они оспаривают приговор, заявляя, что дело сфальсифицировано. Родственники обвиняемых утверждают, что они подвергались пыткам. 

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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