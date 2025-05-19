×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:21, 19 мая 2025

Житель Южной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвале похоронили местного жителя Руслана Кумаритова, который был убит в зоне специальной военной операции. С февраля 2022 года власти республики официально назвали имена как минимум 27 убитых на Украине комбатантов.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Кабисов из Цхинвала стал как минимум 26-м жителем Южной Осетии, убитым на Украине.

В Цхинвале 18 мая похоронили Руслана Кумаритова, который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщает информационное агентство "Рес".

Кумаритову было 30 лет, у него остались двое детей. Награжден государственными наградами России - медалью Жукова и медалью "За воинскую доблесть". На похороны бойца пришли президент Алан Гаглоев и другие представители руководство Южной Осетии.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

источник: Без

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские паспорта. Скриншот фото https://rkomi.ru/news/3024.
13:56, 17 мая 2025
Упрощен порядок получения гражданства России для жителей Абхазии и Южной Осетии
Арестованный по обвинению в госизмене. Кадр видео КГБ Южной Осетии / Facebook
20:56, 29 апреля 2025
Житель Южной Осетии арестован по делу о госизмене
Мемориальная доска с именем Сослана Габараева. Фото: пресс-служба Минобороны Южной Осетии
05:43, 29 апреля 2025
Уроженец Южной Осетии убит на Украине
Флаги России и Грузии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
10:46, 15 апреля 2025
Политики Грузии отвергли возможность восстановления дипотношений с Россией
02:53, 7 апреля 2025
Запрещен проезд по Транскавказской магистрали
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Фото
14:42, 20 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
журналист решил вопрос с президентом "официально, по-мужски и по-цхинвальски"
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
19:29, 19 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
бывшая пропагандистка Агалакова об "осетинцах"
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Фото
13:34, 25 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Международное признание и иллюзии проигравших
Фото
14:42, 20 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
журналист решил вопрос с президентом "официально, по-мужски и по-цхинвальски"
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Тумсо Абдурахманов. Фото: https://cyclowiki.org/wiki
16 мая 2025, 12:53
Абдурахманов* оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента

Константин Рачаловский. Скриншот с видео Telegram-канала Don Mash
16 мая 2025, 10:55
Отставка Рачаловского анонсирована спустя почти три месяца после задержания

Осужденные по делу о беспорядках в Махачкале. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодара/Telegram
15 мая 2025, 17:36
Пять жителей Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Очистка побережья Анапы. 15 мая 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13488
15 мая 2025, 14:41
Власти отчитались об очистке спецтехникой более 4,5 км побережья Анапы

Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Показать больше