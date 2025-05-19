Житель Южной Осетии убит на Украине

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В Цхинвале похоронили местного жителя Руслана Кумаритова, который был убит в зоне специальной военной операции. С февраля 2022 года власти республики официально назвали имена как минимум 27 убитых на Украине комбатантов.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Кабисов из Цхинвала стал как минимум 26-м жителем Южной Осетии, убитым на Украине.

В Цхинвале 18 мая похоронили Руслана Кумаритова, который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщает информационное агентство "Рес".

Кумаритову было 30 лет, у него остались двое детей. Награжден государственными наградами России - медалью Жукова и медалью "За воинскую доблесть". На похороны бойца пришли президент Алан Гаглоев и другие представители руководство Южной Осетии.

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