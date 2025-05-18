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08:40, 18 мая 2025

Следком заинтересовался обстоятельствами нападения собаки на ребенка на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследование очередного случая нападения собаки на ребенка в Ставропольском крае взяло на контроль руководство СК России.

Инцидент произошел в поселке Анджиевском Минераловодского округа 16 мая. 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств нападения собаки на несовершеннолетнюю в Ставропольском крае, сообщает Следком России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в Минераловодском городском округе собака "напала на школьницу, причинив ей телесные повреждения". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). 

Это, как минимум, второй подобный случай за последний месяц на Ставрополье. Ранее, в конце апреля 10-летний ребенок пострадал от нападения двух собак, тогда одному из прохожих удалось отбить животных с помощью лопаты, пишет Newstracker.

Также "Кавказский узел" писал, что в начале марта в Ставрополе было возбуждено уголовное дело после гибели девятилетней девочки от нападения стаи собак. Девочка погибла 23 февраля. Она гуляла недалеко от дома, где местная жительница держала собак, которые находились на свободном выгуле. Девочка умерла от многочисленных укусов. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 209 УК РФ). Хозяйка собак 68-летняя пенсионерка Алла Чернова арестована. Адвокат считает, что обвинение абсурдно, он подал апелляцию на арест.

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Автор: "Кавказский узел"

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