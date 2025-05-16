Жительница Ленинавана потребовала изменить место строительства детсада

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Пикет у здания администрации Ростовской области против строительства детсада на месте школьной спортплощадки провела жительница Ленинавана Татьяна Иващенко. Она потребовала не лишать детей единственного места для занятий спортом и призвала врио губернатора вмешаться в ситуацию.

Жители Ленинавана возмущены стройкой детского сада на школьном стадионе — по их мнению, под детский сад в хуторе достаточно свободной земли, и нет никаких причин кучковать детей всех возрастов в одном месте за счёт спортивной площадки, сообщил сегодня Telegram-канал Тютина.

Активистка Татьяна Иващенко вышла на пикет к областной администрации с плакатом "Остановите уничтожение школьного стадиона! Прекратите произвол администрации Мясниковского района", сообщило сегодня издание "Блокнот Ростов".

Иващенко сообщила, что жители против строительства детсада именно на этом месте, но не против, чтобы он был возведен на любом другом свободном участке. "По неизвестным нам причинам администрация Мясниковского района решила расположить огромный детский сад на 300 мест за 880 миллионов рублей на школьном стадионе. На единственном месте, где дети Ленинавана, молодежь, могут заниматься спортом", - заявила Иващенко.

При этом территорию на стадионе школы №13 обнесли забором, выкорчевали футбольные ворота.

Ранее жители Ленинавана уже обращались к властям области п этому вопросу, в частности, в марте обращение, которое подписали 395 человек, направили врио губернатора Ростовской области, председателю Заксобрания, главам Краснокрымского сельского поселения и Мясниковского района, уполномоченным по правам человека и ребёнка, сообщало ранее Donnews.

В обращении жителей говорилось не только о том, что соседство школы и детсада создаст пробки, но и о безопасности детей - в обращении хуторяне выразили обеспокоенность, что появляется «удобство для террористической атаки», ведь всё самое важное находится в центре — школы, детсад, парк и Дом культуры, клуб, почта и фельдшерско-акушерский пункт.

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