Дошло до суда дело о продаже младенца в Махачкале

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Передано в суд дело жительницы Махачкалы, которая продала свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Дагестана, одна из которых, по версии следствия, продала другой за 300 тысяч рублей собственного новорожденного ребенка.

Прокуратура Советского района Махачкалы утвердила обвинительное заключения в отношении местной жительницы, которая продала свою новорожденную девочку за 300 тысяч рублей. Ей предъявлено обвинение по подпунктам "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), сообщает 12 мая на своем официальном сайте прокуратура Дагестана.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Советский районный суд Махачкалы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2022 году силовики задержали жительницу Каспийска, которая продала своего ребенка за 120 тысяч рублей, деньги ей требовались на жизнь и пластическую операцию.

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