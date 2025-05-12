Родители учеников выступили против увольнения директора ереванской школы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родители школьников, которые вышли сегодня в Ереване на акцию протеста против увольнения директора Натальи Степанян, добились приема с замминистра образования. Педагоги и ученики также потребовали отменить решение об увольнении руководителя школы.

Родители учеников ереванской школы № 8 сегодня собрались у здания министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и потребовали встречи с представителями ведомства, сообщает News.am.

Участники акции, как и ученики и педагоги, выражают поддержку Наталье Степанян, которая много лет работала директором школы, но была освобождена от должности. По заявлению мэрии Еревана, кандидатура Степанян не прошла этап собеседования конкурса на должность директора.

Собравшиеся требуют отменить решение об освобождении Натальи Степанян от должности. Замминистра образования Араксия Сваджян согласилась принять делегацию из шести человек, пишет издание.

Ранее, 8 мая, ученики школы отказались посещать занятия, требуя отменить решение об увольнении директора школы Натальи Степанян. Родители школьников рассказали, что организовали сбор подписей с этим требованием, сообщило 8 мая издание Yerevan.Today.

По словам председателя родительского комитета Альвины Овакимян, петицию подписали более 1000 родителей. «Мы требуем, чтобы министр образования, науки, культуры и спорта дал объяснение: на каком основании была уволена директор школы», - приводятся в публикации ее слова.

Родители требовали представить им официальные результаты аттестации директора. Они считают, что Степанян, проработавшая директором 10 лет, была уволена без оснований, так как сдала экзамен 3 мая и ждала переназначения, пишет издание..

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.