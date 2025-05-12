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08:45, 12 мая 2025

Свыше сотни человек участвуют в поисках четырехлетнего ребенка в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели и местное население ведут поиски четырехлетнего ребенка, который упал в реку в Цунтинском районе Дагестана.

Мальчик 2021 года рождения пропал в селении Бежта 11 мая.

"По предварительной информации, ребенок упал в реку", - передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Дагестану.

В поисковой операции задействованы спасатели МЧС, сотрудники полиции и десятки местных жителей - всего более 100 человек.

"Нашли велик провисший на мосту предполагаем что унесло рекой. Его искали весь день. Сельские ребята прочесали побережье на несколько километров, но без результата. Сейчас поиски приостановили до утра так как стемнело, а вода грязная", - написали в полночь авторы поста в телеграм-канале "Блог Дагестана / новости".

"Малыш катался на велосипеде в селе Бежта. Предварительно, он был один. Каким образом мальчик мог упасть с моста пока непонятно. Его искали весь день", - отмечает автор телеграм-канала "МЧС (Махач, Чё Стало?)".

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Автор: "Кавказский узел"

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