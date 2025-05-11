Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на отказ в выдаче лекарств для дочери-инвалида

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе жительницы Ростов-на-Дону, которая сообщила, что с января ее дочери-инвалиду не перестали предоставлять необходимые лекарства.

Жительница Ростов-на-Дону пожаловалась в Следком России на ненадлежащее обеспечение ее ребенка-инвалида лекарствами.

По словам ростовчанки, у ее дочери тяжелое наследственное генетическое заболевание, она нуждается в постоянной терапии определенным препаратом. Благодаря лечению в 2023 году у девочки началась ремиссия, однако с января текущего года препарат ей перестали предоставлять, пишет 10 мая "Ростов-Газета" со ссылкой на региональной управление СК.

Родители пытались решить проблему с лекарство в местных структурах, но безуспешно, тогда мать обратилась в Следком, глава которого Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о результатах расследования.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте суд обязал врачей выплатить жителю Дагестана компенсацию за задержки с выдачей его сыну жизненно необходимых лекарственных препаратов.

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