Посевы и сады повреждены градом в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многолетние сады и и посевы на полях повреждены в Кабардино-Балкарии после непогоды, наибольший ущерб нанесен угодьям в Терском районе.

Град с ливнями и шквалистыми порывами ветра затронул несколько районов республики, но наиболее сильными осадки были в Терском районе, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

“К сожалению, локально пострадали многолетние насаждения", - написал Коков в своем Telegram-канале 8 мая. Он пообещал, что муниципальные комиссии оценят ущерб.

Глава администрации Терского района Асланби Хуштов, в свою очередь, сообщил, что пострадали около 370 гектаров посевных сельхозплощадей и многолетних садов. По его словам, значительный ущерб зафиксирован в сельском поселении Плановское.

“Согласно предварительным оценкам, пострадало более 70 гектаров многолетних насаждений, в том числе плодово-ягодных культур, а также порядка 300 гектаров посевных площадей озимых и яровых сельскохозяйственных культур”, - написал Хуштов на своей странице “ВКонтакте”.

Чиновники не уточнили, на какие компенсации могут рассчитывать сельчане по результатам оценки ущерба.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Тереке днем 9 мая ожидается +25 градусов и переменная облачность без осадков, а ночью - умеренный дождь при температуре +14. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.