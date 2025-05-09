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03:54, 9 мая 2025

Посевы и сады повреждены градом в Кабардино-Балкарии

Град в Терском районе Кабардино-Балкарии, 8 мая 2025 года. Фото: Асланби Хуштов / "ВКонтакте".

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Многолетние сады и и посевы на полях повреждены в Кабардино-Балкарии после непогоды, наибольший ущерб нанесен угодьям в Терском районе. 

Град с ливнями и шквалистыми порывами ветра затронул несколько районов республики, но наиболее сильными осадки были в Терском районе, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. 

“К сожалению, локально пострадали многолетние насаждения", - написал Коков в своем Telegram-канале 8 мая. Он пообещал, что муниципальные комиссии оценят ущерб. 

Глава администрации Терского района Асланби Хуштов, в свою очередь, сообщил, что пострадали около 370 гектаров посевных сельхозплощадей и многолетних садов. По его словам, значительный ущерб зафиксирован в сельском поселении Плановское.

Поврежденные сады в Терском районе Кабардино-Балкарии, 8 мая 2025 года. Фото: Асланби Хуштов / "ВКонтакте".“Согласно предварительным оценкам, пострадало более 70 гектаров многолетних насаждений, в том числе плодово-ягодных культур, а также порядка 300 гектаров посевных площадей озимых и яровых сельскохозяйственных культур”, - написал Хуштов на своей странице “ВКонтакте”. 

Чиновники не уточнили, на какие компенсации могут рассчитывать сельчане по результатам оценки ущерба.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Тереке днем 9 мая ожидается +25 градусов и переменная облачность без осадков, а ночью - умеренный дождь при температуре +14. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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