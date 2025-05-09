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02:55, 9 мая 2025

Житель Ставрополья получил срок по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ставропольского края Александр Богданов приговорен к 18 годам строгого режима по обвинению в причастности к террористической организации и подготовке теракта. 

Дело Богданова рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Ему вменили статьи об участии в деятельности террористической организации, подготовку теракта, а также незаконное изготовление и оборот взрывчатки и взрывных устройств. 

Согласно версии обвинения, 9 июля 2023 года Богданов вступил в переписку с участником украинского подразделения “Азов”*, заявив о желании присоединиться к организации и участвовать в ее деятельности на территории России. Спустя два дня, 11 июля, он записал видеосообщение с присягой и отправил собеседнику. 

Богданов заявил украинцам, что работает на одном из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края и готов организовать взрыв газовой или трансформаторной подстанции на этом предприятии, следует из сообщения пресс-службы суда. 

Как утверждает следствие, 24 сентября 2023 года Богданов купил и принес домой компоненты для изготовления взрывчатки и самодельной бомбы, о чем также снял видеоотчет и отправил собеседнику. Довести план до завершения он не успел, 5 октября мужчину задержали силовики. 

Суд приговорил Богданова к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафу в 800 тысяч рублей. В публикации пресс-службы суда не уточняется, согласился ли Богданов с обвинениями.

Согласно картотеке суда, дело Богданова рассматривалось с ноября 2024 года, приговор ему был вынесен 7 мая. Комментариями Александра Богданова или его адвоката относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что в марте Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения гражданина Украины Станислава Руденко, признав его виновным в переводе денег подразделению "Азов"*. 

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* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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