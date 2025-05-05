Пенитенциарная служба Грузии отвергла избиение умершего заключенного

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Обвиняемый в смертельном ДТП, в котором погибли четыре человека, Иосеб Горгадзе умер в клинике "Вивамед" спустя три с половиной месяца после госпитализации с тяжелыми травмами. Пенитенциарная служба заявила, что факт насилия не подтвержден, следствие начало расследование дела о халатности.

В клинике «Вивамед» скончался 46-летний заключенный Иосеб Горгадзе, переведенный в конце январдя в тяжелом состоянии из Глданской тюрьмы. Горгадзе обвинялся в смертельном ДТП на трассе у поселка Цалка. По данным следствия, в ночь на 26 октября 2024 года мужчина насмерть сбил четырех человек, стоявших на обочине. СМИ сообщали, что они были сторонниками «Грузинской мечты» и возвращались с предвыборного митинга правящей партии в Тбилиси, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

По словам адвоката Горгадзе,, в тюрьме заключенного избили - у него были раздроблены лицевые кости, - в области лица было около 30 переломов, а также отек мозга. С чьей стороны произошло насилие, заключенных или работающих там сотрудников, адвокату неизвестно, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Специальная следственная служба сообщила, что начала расследование по части 2 статьи 342 УК — «служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Пенитенциарная служба заявила сегодня, что после перевода заключенного в больницу "подразделение Министерства юстиции незамедлительно начало расследование". "Следует отметить, что факт драки и насилия в рамках расследования не подтверждается", - привело агентство заявление ведомства.

На смерть Горгадзе отреагировал и омбудсмен Грузии. Он заявил, что представитель Народного защитника находился в клинике, когда в нее поступил Горгадзе чтобы проверить состояние заключенного и побеседовать с медицинским персоналом. Также представитель Народного защитника встретился с заключенными и представителями администрации пенитенциарного учреждения. "К сожалению, лично опросить заключенного не удалось из-за состояния его здоровья", - говорится в сообщении.

Также он проинформировал, что непосредственно в камере, где содержался Горгадзе, видеонаблюдения не было и потребовал, чтобы следствие и судебно-медицинская экспертиза дали исчерпывающие ответы на вопросы о происхождении травм заключенного, говорится в публикации.

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