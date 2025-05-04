Дело судьи из Ростова-на-Дону Коблевой передано на рассмотрение в Краснодар

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд России утвердил решение о передаче дела бывшего председателя Советского райсуда в Ростове-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, на рассмотрение в Краснодар.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший председатель Советского райсуда в Ростове-на-Дону Елена Коблева была арестована в июле 2024 года, она обвиняется в получении взятки в 500 тысяч рублей от предпринимателя.

Дело бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Краснодара, пишет 3 мая 161.ru со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Решение о передаче дела на рассмотрение в Краснодар принял Четвертый кассационный суд, однако фигуранты дела оспорили его в Верховном суде, который отказал в требованиях. Помимо Коблевой в деле еще двое обвиняемых - предприниматели Владимир Боженко и Николай Студеникин. Первому вменяется дача взятки, второму - посредничество в ней.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.