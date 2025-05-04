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03:50, 4 мая 2025

Дело судьи из Ростова-на-Дону Коблевой передано на рассмотрение в Краснодар

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд России утвердил решение о передаче дела бывшего председателя Советского райсуда в Ростове-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, на рассмотрение в Краснодар.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший председатель Советского райсуда в Ростове-на-Дону Елена Коблева была арестована в июле 2024 года, она обвиняется в получении взятки в 500 тысяч рублей от предпринимателя.

Дело бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Краснодара, пишет 3 мая 161.ru со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Решение о передаче дела на рассмотрение в Краснодар принял Четвертый кассационный суд, однако фигуранты дела оспорили его в Верховном суде, который отказал в требованиях. Помимо Коблевой в деле еще двое обвиняемых - предприниматели Владимир Боженко и Николай Студеникин. Первому вменяется дача взятки, второму - посредничество в ней.

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Автор: "Кавказский узел"

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