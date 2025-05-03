Житель Волгодонска задержан за сорванный флаг Победы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волгодонске двое мужчин сорвали с жилого дома флаг Победы, один из них задержан. На него оформлен административный протокол по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел в Волгодонске во дворе дома №111 по улице Ленина.

На камеры уличного наблюдения попал момент, когда двое мужчин подошли к зданию, один подсадил другого, который вытащил флаг из флагштока, пишет 1 мая "Газета.ру".

На видео лицо одного из мужчин хорошо видно, благодаря чему силовики оперативно вычислили его и задержали. Второй был в капюшоне, его личность устанавливается. По факту инцидента возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ), информирует телеграм-канал "Че по Ростову".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля житель Карабудахкентского района был обвинен по статье о реабилитации нацизма за то, что срезал 15 красных флагов.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.