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20:57, 2 мая 2025

Жительница Северной Осетии потребовала вернуть с фронта тяжелораненого брата

Ирина Мамитова. Кадр видеообращения к Александру Бастрыкину, 2 мая 2025 года.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сестра мобилизованного из Северной Осетии Дзатте Мамитова обратилась к Александру Бастрыкину и Сергею Меняйло с просьбой вернуть ее брата на лечение. По словам Ирины Мамитовой, командование забрало назад в штурмовую бригаду бойца с тяжелыми ранениями, хотя комиссия признала его негодным к службе. 

Видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину Ирина Мамитова опубликовала сегодня на своей странице в Instagram*.  Она заявила, что не может разыскать брата, отправленного на передовую с тяжелыми ранениями, хотя глава республики Сергей Меняйло после ее жалобы обещал разобраться в ситуации. 

“Прошу вас, помочь вам найти моего брата, которого незаконно забрали из Северной Осетии. Мой брат никогда не убегал от войны, никогда не прятался, всегда честно сражался. Я хочу, чтобы его честное имя было восстановлено”, - заявила она. 

По словам Ирины, Сергей Меняйло после ее обращения обещал родственникам Дзатте, - матери и тете, - установить его местонахождение, а также заверил, что мобилизованный “больше никогда не вернется на передовую”. Тем не менее, через два дня Меняйло сообщил, что Дзатте Мамитова отправили на передовую  - “первую линию боевого соприкосновения”.

Обращение к Меняйло

Первое обращение Мамитовой распространил республиканский союз ветеранов боевых действий на Украине. “Дзатте получил серьезные ранения, несмотря на это его забрали представители воинской части, где он служил. Теперь никто не знает его местонахождение”, - говорится в публикации Telegram-канала союза от 17 апреля. Руководитель объединения Аслан Цховребов отметил, что Мамитов “получил серьезнейшие ранения ноги, множественные осколочные ранения, лишился глаза”. Ветераны попросили главу Северной Осетии Сергея Меняйло “разобраться” в ситуации. 

По словам сестры, Дзатте Мамитов был мобилизован 30 сентября 2022 года, на тот момент ему было 25 лет. В июле 2024 года он получил тяжелые ранения ступни, руки и правого глаза. “Глаз его не видит, на стопе отсутствие двух пальцев, нога гноится. Его отправили в госпиталь в Москве, после выписки он был прикомандирован в военную часть города Владикавказ, проходил военную комиссию в республике, по месту прописки. Ему была дана категория “временно негоден к военной службе”, так как нога не заживала и гноилась”, - рассказала женщина на видео. 

По словам Ирины, представители 5-й мотострелковой бригады, где служит Дзатте, 10 апреля забрали его из воинской части во Владикавказе и отправили в зону боевых действий. После этого Мамитова сама ездила в Донецк искать брата, но успехом ее поиски не увенчались. 

“Никто не говорит, что с ним, жив ли он. Я обращалась к Меняйло, сказали, что не могут связаться с его командиром батальона его штурмовой бригады”, - заявила она на видео. 

Пропал без вести

Впоследствии Ирина Мамитова сообщила, что с банковской карты ее брата неизвестные пытались снять деньги, не зная, какая сумма есть на счете. Женщина уверена, что операции проводил не ее брат, так как он знал баланс своего счета. После этого Дзатте связался с сестрой, сообщил, что уходит на боевое задание, и попросил денег, а позже его семья получила документ о том, что он числится пропавшим без вести на территории Украины, сообщило 1 мая издание “Дош Кавказа”.

Родственники военнослужащих 5-й отдельной мотострелковой бригады, расположенной в Донецке, неоднократно жаловались на обращение командования с бойцами. В марте они записали видеообращение, заявив, что раненых военнослужащих представители части держат в подвале, не оказывая им медицинской помощи, отмечает ASTRA. 

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Автор: "Кавказский узел"

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