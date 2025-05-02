Власти Ткуарчалского района оценили в сто миллионов рублей ущерб от урагана

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Крыши четырех многоквартирных домов сорвало в Ткуарчале сильным ветром, также пострадали несколько частных домов, город и близлежащие села частично обесточены. Глава района оценил сумму ущерба в сумму до 100 миллионов рублей.

Ураганный ветер обрушился ночью на Ткуарчал и несколько близлежащих сел. В городе нет электричества. Провода оборваны из-за падения деревьев. Ветер сорвал кровли четырех многоквартирных домов. В городе упало 24 дерева, сотрудники ПСЧ устраняют последствия стихийного бедствия. Идет расчистка проезжей части, распил упавших деревьев, уборка обломков кровли, сообщило сегодня Черноморэнерго. Днем ведомство отчиталось о частичном восстановлении подачи электричества.

"По предварительным оценкам, ущерб от урагана может достигать 100 млн рублей», — привело агентство "Апсныпресс" слова главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочии.

Коммунальные службы пытаются оперативно покрыть пострадавшие от ветра дома из-за непогоды, сообщил "Спутник Абхазия "и.о. главы МЧС Абхазии Лев Квициния.

Ветром сорвало крыши двух частных домов, проинформировало агентство со ссылкой на начальника Пожарно-спасательной части Дениса Квицинии.

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