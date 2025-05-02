×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:05, 2 мая 2025

Власти Ткуарчалского района оценили в сто миллионов рублей ущерб от урагана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Крыши четырех многоквартирных домов сорвало в Ткуарчале сильным ветром, также пострадали несколько частных домов, город и близлежащие села частично обесточены. Глава района оценил сумму ущерба в сумму до 100 миллионов рублей.

Ураганный ветер обрушился ночью на Ткуарчал и несколько близлежащих сел. В городе нет электричества. Провода оборваны из-за падения деревьев. Ветер сорвал кровли четырех многоквартирных домов.  В городе упало 24 дерева, сотрудники ПСЧ устраняют последствия стихийного бедствия. Идет расчистка проезжей части, распил упавших деревьев, уборка обломков кровли, сообщило сегодня Черноморэнерго. Днем ведомство отчиталось о частичном восстановлении подачи электричества.

"По предварительным оценкам, ущерб от урагана может достигать 100 млн рублей», — привело агентство "Апсныпресс" слова  главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочии.

Коммунальные службы пытаются оперативно покрыть пострадавшие от ветра дома из-за непогоды, сообщил "Спутник Абхазия "и.о. главы МЧС Абхазии Лев Квициния.

Ветром сорвало крыши двух частных домов, проинформировало агентство со ссылкой на начальника Пожарно-спасательной части Дениса Квицинии. 

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Прибытие авиарейса из Москвы, показанное в режиме онлайн-трансляции на экране, установленном около аэропорта в Сухуме. 1 мая 2025 года. Кадр видео "Апсны 360°" https://t.me/aiashara/1892
10:03, 2 мая 2025
Грузия осудила авиаперелеты между Россией и Абхазией
Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро", выполняющей рейсы из Москвы в Сухум. Фото с сайта авиакомпании.
19:05, 1 мая 2025
Открыто регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией
Военная операция. Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/
15:40, 24 апреля 2025
66 бойцов из Абхазии убиты в военной операции на Украине
Ардзинба на границе. Скриншот фото СГБ Абхазии от 23.04.25, https://sgb.apsny.land/item/283-informatsionnoe-soobshchenie.
09:53, 24 апреля 2025
Оппозиция раскритиковала заявление СГБ Абхазии о причинах задержания Ардзинбы
Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/interview/980/
03:37, 23 апреля 2025
Аналитики оценили задержание Ардзинбы на российско-абхазской границе
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Фото
10:07, 1 марта 2025
BERG...man Tbilisi
134
В Абхазии выбирают президента. Фаворит Кремля идёт к победе на "референдуме"
Фото
16:43, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
59
Предвыборные дебаты и смыл. В Абхазии люди итак знают, за кого голосуют
Аналитика
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли четыре человека
Темы дня
Протесты в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
01 мая 2025, 12:55
Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов

Затонувшая часть "Волгонефти-212", подводная съемка. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 26.01.25, https://t.me/opershtab23/11175
01 мая 2025, 10:00
Росморречфлот получил миллиард на подготовку подъема танкеров с мазутом

Акция протеста в Ереване. 30 апреля 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/880246.html
30 апреля 2025, 13:45
Предприниматели в Ереване потребовали отменить повышение налога

Палатка карабахских активистов на площади Свободы в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 апреля 2025, 23:52
Карабахские активисты прекратили палаточную акцию в Ереване

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше