"База" удалила пост о краснодарском рэпере по требованию Роскомнадзора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роскомнадзор потребовал удалить пост "Базы" о суициде краснодарского рэпера в период мобилизации. Telegram-канал сообщил, что выполнил требование.

Роскомнадзор прислал «Базе» уведомление о внесении в единый реестр доменных имен, которые содержат информацию,. распространение которой запрещено в Российской Федерации.с требованием удалить пост о покончившем с собой в сентябре 2022 года после объявления мобилизации жителе Краснодара, Рэпере Иване Петунине. По версии ведомства, пост является «указанием на совершение самоубийства как на способ решения проблем», сообщил Telegram-канал.

В публикации "Базы" говорится, что аналогичные посты были размещены в десятках других каналов и о требовании удалить их сообщений не поступало.

"Несмотря на уведомление от РКН, в самом реестре (на сайте Роскомнадзора) нам не удалось найти упоминание о запрете поста про Петунина, на которое ссылается ведомство. Впрочем, РКН требует удалить пост в течение суток после получения письма, что и было сделано", - сообщила "База".

Это уведомление стало 18-м за последние несколько дней. 24 апреля "База" сообщала, что получила сразу 17 уведомлений об удалении постов: среди них, в частности, были заметки о бунте Пригожина, о проблемах мобилизованных, о попытке захвата террористами ИК-17 в Волгоградской области и по требованию ведомства удалила посты.

"Кавказский узел" также писал, что ингушское издание "Фортанга" по требованию Роскомнадзора удалило с сайта статью о том, что Совет алимов республики признал соглашение о границе с Чечней незаконным на основании показаний депутатов Народного собрания.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 , либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.