Грузинская телекомпания "Мтавари архи" прекратила вещание

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Оппозиционная грузинская телекомпания "Мтавари архи" полностью прекратила вещание после пяти с половиной лет работы.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, обвинив в нем соучредителя Зазу Окуашвили. Тогда канал заявил, что пытается найти средства для восстановления эфира.

В конце января "Мтавари архи" прекратила вещание в регионах Грузии и за рубежом и перестала транслировать рекламу, в связи с чем потеряла всех спонсоров. С середины февраля "Мтавари архи" транслировала только передачи в записи, повторные выпуски старых программ, сериалы и фильмы.

Коллектив телекомпании опубликовал сегодня сообщение о полной приостановке вещания, попрощавшись со своими зрителями. Представители "Мтавари архи" напомнили, что телеканал работал на протяжении пяти лет и восьми месяцев.

"Главными здесь были вы, наши зрители, грузинское общество и объединяющие нас всех ценности, с которыми так беспощадно борется и которые шаг за шагом разрушает "Грузинская мечта". Существование нашего канала было нелегким с момента его основания. (...) За эти годы мы много раз были на грани закрытия", - говорится в публикации на странице телекомпании в Facebook*.

Представители "Мтавари архи" отметили, что работу после 1 мая продолжает только цифровой отдел, который поддерживает социальные сети и веб-сайт. "У нас не осталось никаких средств, чтобы спасти телевещание (...) Один из наших основателей привел "Главный канал" к закрытию из-за своих личных целей или мести и оказал большую услугу российскому режиму", - отмечается в сообщении.

Публикация о прекращении вещания к 23.50 мск сегодня набрала более 2,3 тысяч реакций и 335 комментариев. В комментариях зрители благодарят сотрудников телекомпании за работу.

На странице в соцсети и на сайте "Мтавари архи" продолжает публиковать новости, в том числе фотографии участников ежедневных акций протеста в Грузии.

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