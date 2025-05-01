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23:55, 1 мая 2025

Грузинская телекомпания "Мтавари архи" прекратила вещание

Логотип "Мтавари архи". Кадр видео телеканала с призывом жертвовать средства "Фонду свободы СМИ". https://mtavari.tv/news/85902-mediis-tavisuplebis-pondi-mtavari-arkhis

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционная грузинская телекомпания "Мтавари архи" полностью прекратила вещание после пяти с половиной лет работы. 

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, обвинив в нем соучредителя Зазу Окуашвили. Тогда канал заявил, что пытается найти средства для восстановления эфира. 

В конце января "Мтавари архи" прекратила вещание в регионах Грузии и за рубежом и перестала транслировать рекламу, в связи с чем потеряла всех спонсоров. С середины февраля "Мтавари архи" транслировала только передачи в записи, повторные выпуски старых программ, сериалы и фильмы. 

Коллектив телекомпании опубликовал сегодня сообщение о полной приостановке вещания, попрощавшись со своими зрителями. Представители "Мтавари архи" напомнили, что телеканал работал на протяжении пяти лет и восьми месяцев.  

"Главными здесь были вы, наши зрители, грузинское общество и объединяющие нас всех ценности, с которыми так беспощадно борется и которые шаг за шагом разрушает "Грузинская мечта". Существование нашего канала было нелегким с момента его основания. (...) За эти годы мы много раз были на грани закрытия", - говорится в публикации на странице телекомпании в Facebook*.

Представители "Мтавари архи" отметили, что работу после 1 мая продолжает только цифровой отдел, который поддерживает социальные сети и веб-сайт. "У нас не осталось никаких средств, чтобы спасти телевещание (...) Один из наших основателей привел "Главный канал" к закрытию из-за своих личных целей или мести и оказал большую услугу российскому режиму", - отмечается в сообщении.

Публикация о прекращении вещания к 23.50 мск сегодня набрала более 2,3 тысяч реакций и 335 комментариев. В комментариях зрители благодарят сотрудников телекомпании за работу.

На странице в соцсети и на сайте  "Мтавари архи" продолжает публиковать новости, в том числе фотографии участников ежедневных акций протеста в Грузии. 

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Автор: "Кавказский узел"

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