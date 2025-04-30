×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:11, 30 апреля 2025

Пациенты больницы в Тбилиси эвакуированы из-за пожара на рынке

Пожар на рынке в Тбилиси. Кадр из видео в телеграм-канале "РИА Новости" https://t.me/rian_ru/291637

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководству Тбилисской клиники пришлось эвакуировать 93 пациентов из-за пожара на соседнем рынке, к результате чего в учреждении начались  проблемы с кислородной установкой и генераторами.

Пожар на рынке в Тбилиси. Скриншот публикации в телеграм-канале "NEWSGEORGIA/Новости – Грузия" https://t.me/NGnewsgeorgia/24052Сильный пожар возник сегодня утром в центре Тбилиси на вещевом рынке у станции метро "Вокзальная площадь". Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила, что площадь пожара - около 15 тысяч квадратных метров. Причины возгорания и размер ущерба пока не называются.

По предварительным данным, пострадавших нет, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД Грузии. Дым от сильного пожара виден из разных районов города, отмечает телеграм-канал "RT на русском".

Эвакуация пациентов больницы из-за пожара на рынке в Тбилиси. Скриншот публикации в телеграм-канале "NEWSGEORGIA/Новости – Грузия" https://t.me/NGnewsgeorgia/24059

"Возникла проблема с нашей кислородной установкой, кислородом и генераторами, поэтому нам пришлось перевести пациентов в другие клиники", - заявил гендиректор клиники Healthcore Арчил Хантадзе. 

В течение часа 93 пациентов перераспределили в три других медицинских заведения. Некоторых пациентов, которые были на искусственной вентиляции легких, перевозили реанимационные бригады, остальных - обычные машины скорой помощи, сообщается в телеграм-канале NewsGeorgia.

Пожар на рынке в Тбилиси. Скриншот публикации в телеграм-канале "NEWSGEORGIA/Новости – Грузия" https://t.me/NGnewsgeorgia/24052В свою очередь руководство еще другой клиники "Тодуа" заявило, что им не понадобилось эвакуировать пациентов, но предупредило, что из-за задымления близлежащих улиц сегодня не будет работать стационар. "На данном этапе ведутся все необходимые работы, предусмотренные протоколом безопасности", - заявили в больнице.

По словам продавцов, пожар на рынке начался около шести часов утра. Сгорели вещевые склады с одеждой и склады овощей и фруктов. "Торговцы привокзального рынка Тбилиси, несмотря на остающееся задымление после пожара, прорываются к своим магазинам и складам. Они пытаются спасти хоть что-нибудь, - сообщают авторы телеграм-канала. - Уже известно, что только часть товара была застрахована".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
07:04, 30 апреля 2025
Два шахтера начали голодовку в Чиатуре после задержания
02:48, 30 апреля 2025
Суд назначил Нике Мелии залог
Арестованный по обвинению в госизмене. Кадр видео КГБ Южной Осетии / Facebook
20:56, 29 апреля 2025
Житель Южной Осетии арестован по делу о госизмене
Темур Катамадзе в суде. Скриншот фото "Батумелеби" от 29.05.25, https://batumelebi.netgazeti.ge/news/570889/?fbclid=IwY2xjawJ91o5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5Y3BtV2V2UkJKZE9FZjZ1AR7bKVqsZZSdckytB5TbqDqM5A8nLxyfHWtZY_1ccbhePQlIKXj1YITYuhcRNg_aem_VoKwOtrhEykSs4f_n2kwow
19:03, 29 апреля 2025
Суд в Тбилиси утвердил отказ предоставить Катамадзе статус беженца
Сотрудники прокуратуры пришли с обыском к Нануке Жоржолиани. Стоп-кадр видео из ее Facebook* от 29.04.25, https://www.facebook.com/nanuka.zhorzholiani/videos/2020760671744163 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России)
12:55, 29 апреля 2025
Телефоны и ноутбуки изъяты у грузинских активистов в ходе обысков
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Палатка карабахских активистов на площади Свободы в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 апреля 2025, 23:52
Карабахские активисты прекратили палаточную акцию в Ереване

Зарема Мусаева. Скриншот видео https://ngs.ru/text/world/2023/07/04/72462722/
29 апреля 2025, 18:05
Продлен срок ареста Заремы Мусаевой

Афияддин Мамедов. Фото Ульвия Али https://jam-news.net/ru
29 апреля 2025, 15:52
Афияддин Мамедов назвал систематическим нарушение прав заключенных на звонки

Сотрудники прокуратуры пришли с обыском к Нануке Жоржолиани. Стоп-кадр видео из ее Facebook* от 29.04.25, https://www.facebook.com/nanuka.zhorzholiani/videos/2020760671744163 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России)
29 апреля 2025, 12:55
Телефоны и ноутбуки изъяты у грузинских активистов в ходе обысков

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше