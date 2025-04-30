Пациенты больницы в Тбилиси эвакуированы из-за пожара на рынке

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Руководству Тбилисской клиники пришлось эвакуировать 93 пациентов из-за пожара на соседнем рынке, к результате чего в учреждении начались проблемы с кислородной установкой и генераторами.

Сильный пожар возник сегодня утром в центре Тбилиси на вещевом рынке у станции метро "Вокзальная площадь". Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила, что площадь пожара - около 15 тысяч квадратных метров. Причины возгорания и размер ущерба пока не называются.

По предварительным данным, пострадавших нет, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД Грузии. Дым от сильного пожара виден из разных районов города, отмечает телеграм-канал "RT на русском".

"Возникла проблема с нашей кислородной установкой, кислородом и генераторами, поэтому нам пришлось перевести пациентов в другие клиники", - заявил гендиректор клиники Healthcore Арчил Хантадзе.

В течение часа 93 пациентов перераспределили в три других медицинских заведения. Некоторых пациентов, которые были на искусственной вентиляции легких, перевозили реанимационные бригады, остальных - обычные машины скорой помощи, сообщается в телеграм-канале NewsGeorgia.

В свою очередь руководство еще другой клиники "Тодуа" заявило, что им не понадобилось эвакуировать пациентов, но предупредило, что из-за задымления близлежащих улиц сегодня не будет работать стационар. "На данном этапе ведутся все необходимые работы, предусмотренные протоколом безопасности", - заявили в больнице.

По словам продавцов, пожар на рынке начался около шести часов утра. Сгорели вещевые склады с одеждой и склады овощей и фруктов. "Торговцы привокзального рынка Тбилиси, несмотря на остающееся задымление после пожара, прорываются к своим магазинам и складам. Они пытаются спасти хоть что-нибудь, - сообщают авторы телеграм-канала. - Уже известно, что только часть товара была застрахована".

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