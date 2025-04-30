Два шахтера начали голодовку в Чиатуре после задержания

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Шахтеры Георгий Нефаридзе и Мераб Саралидзе, которые были задержаны в Чиатуре после конфликта с директором одного из рудников, начали голодовку в знак протеста.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля трое шахтеров и один участник акции протеста в Чиатуре были задержаны после конфликта с директором одного из рудников. По данным компании, его вытащили из машины и забросали камнями. Протестующие заявили о применении чрезмерной силы при задержании.

15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. 27 апреля стало известно, что сухую голодовку проводит шахтер Ираклий Джикидзе. В голодовке принимают участие по меньшей мере пять шахтеров, один из них был госпитализирован 28 апреля. Компания заявила, что готова возобновить работу шахт, если будут прекращены протесты.

Задержанные шахтеры Георгий Нефаридзе и Мераб Саралидзе объявили головку в знак протеста против задержания, сообщает вечером 29 апреля "Пирвели" со ссылкой на журналиста Гелу Мтивлишвили.

По данным Мтивлишвили, к задержанным пришел адвокат, которому шахтеры заявили, что директор шахты "Шукрути" сам напал на них, но его при этом не задержали. Адвокату шахтеры и сообщили о голодовке. При этом стало известно, что обвинения шахтерам пока не предъявлены.

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