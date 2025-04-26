Активисты рассказали о праздновании Дня черкесского флага

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В Сочи и Майкопе прошли концерты в честь Дня черкесского флага, а в Нальчике состоялось торжественное шествие.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага. В преддверии этой даты представители властей на праздничных мероприятиях в детсадах и школах Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии познакомили детей с историей и значением черкесского флага. Власти не чинили препятствий активистам, которые провели автопробеги и шествия в Кабардино-Балкарии по случаю дня черкесского флага.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в справке "Кавказского узла" "День черкесского флага".

Представители адыгских общественных организаций в нескольких российских регионах рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о мероприятиях, проведенных в День черкесского флага, 25 апреля.

Председатель организации «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов Маджид Чачух сообщил, что мероприятия, посвященные дню флага, прошли в школах и детских садах Сочинского района. «А вечером прошел праздничный концерт в Доме культуры Центрального района Сочи», - добавил он.

Председатель «Адыгэ Хасэ» республики Адыгея Рамазан Тлемешок рассказал, что Майкопе центром празднования стала республиканская филармония. «Сначала там прошел праздничный концерт, а потом черкесские танцы. Также мероприятия прошли во всех районах республики», - сообщил он.

По словам Тлемешока, в филармонии собралось 300-350 человек. «Могло быть и больше, но, поскольку это был рабочий день, не все смогли прийти», - заявил руководитель «Адыге Хасэ».

Он также отметил, что празднование поддерживали республиканские власти, а на концерте в филармонии присутствовал министр культуры республики.

Адыгский активист Аскер Сохт сообщил, что в Тахтамукайском районе Адыгеи, где он живет, мероприятия были отменены из-за погодных условий – весь день шел сильный дождь.

Председатель «Адыге-Хасэ» Кабардино-Балкарской республики Мухамед Хафице отметил, что в честь праздника в столице республики Нальчике прошло торжественное шествие.

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье.

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