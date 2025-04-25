Плиты с именами защитников Сталинграда обнаружены на свалке

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Мемориальные мраморные плиты оказались выброшены на свалку в Волгограде спустя два года после ремонта на мемориале в поселке Октябрьский.

Ремонт мемориала в поселке Октябрьский в 2023 году выполняло ООО «Ренессанс», итоговая стоимость работ составила 3 миллиона 332 тысячи 286 рублей. На утилизацию мраморных плит в смете было заложено более 50 тысяч рублей.

На стихийной свалке в Дзержинском районе 1 20 апреля обнаружили мраморные плиты с братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и захороненных в рабочем поселке Октябрьский. На разбитых мраморных плитах можно было рассмотреть имена захороненных воинов и их звания. Эти плиты лежали на братской могиле защитников Сталинграда в рабочем поселке Октябрьский и были демонтированы два года назад после ремонта памятника. Сейчас плиты со свалки убрали, но на месте остались осколки мрамора, сообщает издание V1.

Возможно, те, кто проводил этот ремонт, хотели куда-то этот мрамор использовать, предположил председатель правления Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

"Привезли в Волгоград, складировали, а через два года надобность отпала, и мрамор просто выбросили. Это как раз к вопросу об утилизации таких вот мемориальных вещей. Это нужно делать правильно. Были заказаны новые мемориальные плиты, старые демонтированы, и, по-хорошему, их нужно было вывезти на свалку, но их кто-то "приватизировал", а потом надобность в них отпала. Иначе какой смысл везти их из Октябрьского в Волгоград?", - приводятся его слова в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о плачевном состоянии мемориального комплекса на месте ожесточенных боев в волгоградском поселке Нижние Баррикады.

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