Азербайджан выдал России объявленного в розыск военного

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Уроженец Таджикистана Сотим Савлатов передан России прокуратурой Азербайджана. Он был объявлен в розыск за самовольное оставление места службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Прокуратура Азербайджана отчиталась о передаче России объявленного в розыск военнослужащего.

«Запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче гражданина Российской Федерации Савлатова Сотима Зухуровича, 1997 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности был удовлетворен Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики. В январе текущего года в Азербайджане был установлен и задержан С.З. Савлатов, объявленный в международный розыск и обвиняемый в совершении деяния, связанного с самовольным оставлением воинской части", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Согласно обвинению, его не было в части более месяца. в отношении Савлатова избрана мера пресечения под стражу.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 г. принято решение о выдаче обвиняемого, ион в сопровождении спецконвоя УФСИН Минюста передан компетентному органу Российской Федерации, говорится в публикации ведомства.

Сотиму Савлатову 27 лет, он родился в Таджикистане. У него есть российское гражданство, в России мужчина проживал в Тверской области. МВД объявило Савлатова в розыск не позднее конца октября 2023 года — при этом регионом розыска указана Московская область, сообщила сегодня "Медиазона"*/

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