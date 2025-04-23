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23:44, 23 апреля 2025

Карабахские беженцы присоединились в Ереване к шествию памяти жертв геноцида

Факельное шествие памяти жертв геноцида, Ереван, 2022 год. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе памятного факельного шествия в Ереване беженцы потребовали  от международного сообщества признания и осуждения всех преступлений против армян Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 23 и 24 апреля жители Армении проводят мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В 2025 году активисты в Ереване отметили 110-ю годовщину факельным шествием памяти жертв геноцида.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян более 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают те события геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Традиционное факельное шествие вечером 23 апреля началось на площади Республики в Ереване: с 19.30 там собирались участники акции, а около 20.30 они начали движение с факелами в направлении  Мемориального  комплекса Цицернакаберд, передал корреспондент "Кавказского узла". 

По инициативе Совета по защите прав жителей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), карабахские беженцы присоединились к факельному шествию, сообщил представитель Совета Артак Мкртчян. Он отметил, что призыв присоединиться к основному шествию, был опубликован на странице в соцсети Facebook*.

"23 апреля в 18.30 на площади Свободы в Ереване по случаю 110-й годовщины Геноцида армян, Совет по защите прав граждан Арцаха организовал короткий митинг, после чего мы пешим ходом направились к площади Республики. К традиционному шествию присоединилось несколько сотен арцахцев. Арцах и его народ подвергся геноциду со стороны Азербайджана, и мы обязаны со всем армянством почтить память невинных жертв всех геноцидов  армян. Мы обязаны повысить осведомленность о том, что турецко-азербайджанская геноцидальная политика в отношении армян продолжается и по сей день, живыми жертвами и свидетелями которой являемся мы, народ Арцаха. Мы продолжаем борьбу за Арцах и коллективное возвращение и требуем справедливого правосудия", - сказал активист.

Омбудсмен по культурному наследию Армянского нагорья, кавказовед из Нагорного Карабаха Овик Аванесов и историко-культурная общественная организация "Азгаин" по случаю 110-й годовщины Геноцида армян выступили с совместным заявлением, отметив, что годовщина "является не только днем памяти и смирения, но и осуждающим напоминанием о преступлении против человечества".

"Годовщина организованного государством истребления полутора миллионов невинных армян заставляет нас снова и снова задавать один и тот же вопрос: почему правосудие по сей день остается слепым, а преступники остаются на свободе и такими же зверски безнравственными? (...) Это был не просто геноцид, но и преступление против цивилизации, которое не получило должного осуждения, но и стало прецедентом для новых геноцидов и массового насилия», - говорится в документе.

Авторы отмечают, что "в XXI веке геноцидальная политика была продолжена и углублена Азербайджаном".

"Это в 1918 году резня армян в Баку, в 1920 году - погромы армян в городе Шуши, в 1988 году - жестокие убийства армян в Сумгаите и Гандзаке (Гянджа), в 1991 году -  последняя резня армян  в Баку, в 1991-1992 году - террористическая операция «Кольцо», в 1992 - резня армян в селе Марага, прославление зверского убийства Гургена Маргаряна в Будапеште, в 2016 и 2020 годах - военные преступления против Арцаха, в 2022-2023 годах - блокада, этническая чистка и оккупация Арцаха, а также культурный геноцид в Арцахе, продолжающийся по сей день", - перечислили события авторы текста.

В заявлении отмечается, что "все эти преступления против армян, стали возможны лишь в условиях международного равнодушия, двойных стандартов и молчаливого соучастия".

"Сто десять лет спустя те же цели — уничтожить все армянское — реализуются Азербайджаном при молчаливом созерцании Европы и западных "гуманитарных ценностей". (…) Требуем устранения несправедливости, а также вердиктов для предотвращения в будущем геноцидов и других преступлений, против человечности", - говорится в заключительной части заявления.

В ходе памятной акции собравшиеся на площади Республики участники факельного шествия сожгли флаги Турции и Азербайджана, отмечает информагентство "Новости-Армения". 

Материалы об отношении разных стран к геноциду армян собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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