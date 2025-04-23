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10:02, 23 апреля 2025

Авария на водопроводе парализовала работу школ и детсадов в Таганроге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники местного водоканала несколько суток работают над устранением последствий аварии на водоводе в Таганроге. В связи с аварийными работами девять школ и десять детских садов города сегодня не работают. 

Утром 22 апреля власти Таганрога сообщили, что городской Водоканал приступил к ремонту донского технического водовода диаметром 1420 мм, где несколько дней назад произошла авария. Ремонтные работы продолжаются до сих пор. Только после их окончания система подачи воды в на очистные сооружения города начнет заполняться водой.

"Мероприятия по ремонту заключительного участка трубопровода находятся на финальной стадии: ночью был выполнен демонтаж поврежденного участка и запорной арматуры. Начаты работы по монтажу новой трубы", - отчиталась сегодня в 9.10 мск глава Таганрога Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в связи с производством работ сегодня девять школ и десять детских садов не работают. "Родители были об этом уведомлены в родительских чатах", - отметила она.

В комментариях к постам главы города местные жители сообщают, что на отдельных улицах в домах воды нет три дня, на других - перебои были недолгими или вообще не было.

"В одних районах города воды нет совсем все 3 дня, а в других она есть постоянно, и даже не пониженным напором, почему так? Если бы в те районы, где совсем ее нет, хотя бы по вечерам давали, хоть маленьким напором, так нельзя сделать?", - пишет в комментариях Наталья.

"Очень плохо, что не было оповещения по конкретным улицам и домам об отключении воды, многие не запаслись водой, безобразие!!!! По одной улице в домах есть вода в а в части домов нет воды - это как???", - комментирует пользователь Николай Николай.

"Когда где-то пониженное давление у нас ее нет вообще(4 новый/4 линия). Я уже и забыла когда можно в любое время нормально искупаться", - отмечает Саджая Юлия.

"Рабочим сочувствую. Этот участок ремонтируют каждый год. С момента как я себя помню. Если что мне 54", - отмечает Светлана.

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Автор: "Кавказский узел"

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