Жители Армении перекрыли трассу из-за цен на проезд

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Жители общин Прошян и Касах в Армении вновь начали протесты из-за повышения цен на общественный транспорт.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреле жители общин Касах и Прошян, которые выступают против изменения маршрутов и подорожания стоимости проезда, уже блокировали дорогу Ереван - Аштарак. Сельчане освободили дорогу после того, как власти пообещали принять их представителей в правительстве. 5 апреля жители общин Касах и Паракар, а также пригородного поселка Прошян, расположенного в 12 километрах от Еревана, также перекрывали дорогу Ереван - Аштарак. Участники протестов жалуются на сокращение транспорта, обслуживающего маршруты 25 и 59, а также протестуют против более дорогого маршрута.

Сегодня утром жители общин Прошян и Касах вновь перекрыли трассу, ведущую в Ереван, требуя, чтобы автобусы 25 и 59 доезжали до их населенных пунктов, сообщает NEWS.am.

Ранее протестующие добились того, что автобус номер 25 будет доезжать до бывшего здания Министерства обороны, откуда возвращаться в Ереван, а автобус номер 59 снимут.

По словам жителей, раньше они пользовались автобусами маршрутов 25 и 59, оплачивая 150 драмов за поездку до Еревана. Мэрия Еревана же приняла решение, что упомянутые автобусы не будут добираться до этих населенных пунктов, а новый маршрут будет обслуживать компания «Мультитранспорт» по тарифам в 250 и 200 драмов.

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