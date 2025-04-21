В Астрахани глава управляющей компании заподозрен в хищении средств жильцов

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В Астрахани директор управляющей организации подозревается в хищении более 2,5 миллионов рублей, принадлежащих собственникам многоквартирного дома.

Согласно версии следствия, с декабря 2023 года по февраль 2025 года директор управляющей компании заключил с собственниками многоквартирного дома в Кировском районе Астрахани договоры управления. При этом сведения об организации в реестре лицензий по региону отсутствовали.

"Несмотря на неоднократные отказы службы жилищного надзора Астраханской области во внесении данных о доме в реестр многоквартирных домов из-за отсутствия необходимых документов, от имени управляющей организации гражданам направлялись платёжные документы, которые те оплачивали, - сообщает сегодня СКР по Астраханской области в своем телеграм-канале. - В результате противоправных действий подозреваемый похитил у собственников жилых помещений денежные средства на сумму более 2,5 миллионов рублей".

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отметим, что в марте, директор другой управляющей компании в том же Кировском районе Астрахани был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Было установлено, что он "достоверно зная о деревьях, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан около одного из домов на улице Куликова в Кировском районе г. Астрахани, не обеспечил их обрезку и вырубку". Днем 30 апреля 2024 года в результате сильного порыва ветра дерево упало на детскую площадку, на которой играли дети. В результате падения дерева 7-летняя девочка скончалась в медицинском учреждении, еще один ребенок получил травмы.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что руководство управляющей компании было заподозрено в хищении денег жителей Новороссийска.

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