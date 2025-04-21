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06:22, 21 апреля 2025

Бизнесмен из Волгограда осужден за аварию автобуса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К восьми годам колонии приговорил суд владельца компании "Диана тур" Махира Налча, признав виновным в аварии автобуса в декабре 2020 года, в которой погибли четыре человека. Приговор вынесен заочно, так как бизнесмен находится в международном розыске.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года в Рязанской области произошла авария автобуса, следовавшего из Москвы в Волгоград. Погибли четверо жителей Волгоградской области, 13 получили травмы. Один мальчик потерял в аварии обе ноги и руку. Директор транспортной компании "Диана тур" Махир Налча заявил, что водитель был опытным и отдохнувшим, автобус был технически исправен.

В Волжском городском суде вынесен приговор владельцу компании "Диана тур" Махиру Налча, которые признан виновным в крушении автобуса в декабре 2020 года, пишет 19 апреля v1.ru.

В апреле 2022 года Налча был объявлен в международный розыск, до сих пор он в Россию не экстрадирован. Здесь ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Из материалов дела следует, что Налча увеличивал количество рейсовых перевозок пассажиров при отсутствии расширения штата водителей. Водитель автобуса из-за переработок в сонном состоянии допустил выезд на полосу встречного движения, где автобус наехал на металлическое ограждение и опрокинулся в кювет.

Суд счел бизнесмена виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с организацией пассажироперевозок. Удовлетворил суд и гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.

Комментариями Махира Налча касательно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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