Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за покушение на теракт

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Украины Игоря Цапа, признав виновным в попытке взорвать бензовоз.

Приговор Игорю Цапу вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и ношение взрывного устройства) и части 3 статьи 30 - части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт), пишет 18 апреля "Коммерсант".

По данным следствия, в 2024 году Цап, находясь в Херсонской области, приобрел боевую гранату, планируя совершить подрыв бензовоза, который привозил топливо для российских военных. На дороге, ведущей к месту заправки российской военной техники, он установил "растяжку" с взрывным устройством, однако довести свои действия до конца он не смог, так как был задержан.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в 50 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что гражданин Украины Станислав Руденко был осужден за перевод денег украинским военным и приговорен к 10 годам лишения свободы.

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