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12:03, 19 апреля 2025

Жительница Дагестана получила срок за помощь боевикам в Сирии

Судья зачитывает приговор жительнице Кизилюртовского района. Кадр видео из телеграм-канала объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана https://t.me/Femida_Dagestana/81

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил жительницу Кизилюртовского района к шести годам колонии, признав ее участницей группировки боевиков "Исламского государства"*.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2022 года МВД Дагестана сообщило, что в 2021 году было возбуждено 217 уголовных дел в отношении жителей республики, которые выехали в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях. 114 человек были объявлены в международный розыск, 23 задержаны после возвращения. Среди разыскиваемых были и те, кто отправился в Сирию ещё в 2013-2016 годах.

Кизилюртовский райсуд признал местную жительницу виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

По данным суда, в октябре 2014 года женщина со своими малолетними детьми через Турцию выехала в Сирию и прибыла с супругом в город Ракка, где "вступила в незаконное вооруженное формирование, являющееся структурным подразделением организации «Исламское государство»"*.

"Её участие в организации заключалось в обеспечении деятельности формирования через выполнение возложенных на нее бытовых обязанностей по приготовлению пищи, ремонту одежды и др.", - говорится в публикации.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на год. "Реальное отбывание наказания подсудимой отсрочено до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2020 году 63-летняя Патимат Рамазанова из Кизилюрта была обвинена в участии в деятельности террористической организации и помещена в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем. Женщина ездила в Сирию, чтобы помочь вернуться в Дагестан дочери и трем внучкам. "Она считает себя невиновной, ни в каких террористических организациях эта пожилая женщина участия не принимала", - заявил тогда "Кавказскому узлу" ее адвокат.

В июне 2021 года участники семинара в Москве констатировали, что, хотя власти и признают необходимость возвращения из Сирии жен и детей боевиков, в том числе уроженцев Северного Кавказа, но остаются актуальными проблемы их реабилитации и социальной адаптации.

Российские правозащитники в 2021 году выпустили аналитический доклад о проблемах соблюдения прав человека и нарушениях гуманитарных норм в Сирии за последние 10 лет конфликта. "Кавказский узел" опубликовал справку об этом докладе.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом

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Автор: "Кавказский узел"

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