Активистка добилась приема в Минэкономики Азербайджана

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Азербайджанская активистка Рабия Мамедова на акции перед Минэкономики потребовала дать ей ответ по поводу кредитования ее социального проекта. По словам девушки, глава аппарата ведомства обещал в течение 10 дней решить вопрос.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Мамедова обратилась в Фонд развития предпринимательства при Минэкономики с заявкой о предоставлении льготного кредита для ее социального проекта Sapla ("Ниткой") в размере 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов). Не добившись результата, активистка 11 апреля устроила сидячую акцию протеста уже перед зданием Минэкономики и была подвергнута краткосрочному задержанию, после которого вернулась к ведомству с целью бессрочного продолжения пикета. Она ушла поздно вечером после того, как представитель Минэкономики обещал, что проблема на "уровне руководства" будет решена 14 апреля.

Рабия Мамедова в 2022 году основала швейный дом "Сапла" (Ниткой), где трудоустроены женщины, пострадавшие от домашнего насилия и не имевшие доступа к образованию. Они выпускают полотенца, постельное белье, экосумки."Мы помогли этой социально уязвимой группе женщин получить доступ на рынок труда, обрести экономическую самостоятельность. Но, видимо, кому-то это невыгодно, они хотят держать женщин в запуганном, бесправном положении", - рассказывала Мамедова "Кавказскому узлу".

Как рассказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла", 14 апреля ее вновь не приняли в Минэкономики.

15 апреля Мамедова явилась в министерство и угрожала публичным суицидом, если к ней не выйдут полномочные руководители Минэкономики на уровне заместителя министра, следует из видео, опубликованного на ее странице в Facebook*.

После этого полицейские завели ее в здание министерства. "Меня насильно завели в здание министерства и привели к руководителю аппарата ведомства Аязу Алиеву. Справедливости ради надо отметить, что он был вежлив, до конца выслушал меня. Прием продолжался около 30 минут. Аяз Алиев обещал внимательно рассмотреть нашу просьбу и сказал, что в течение 10 дней я получу ответ. Ну что же, подождем еще 10 дней. Мы вправе получить кредит на поддержку нашего проекта из Фонда развития предпринимательства. Наш проект имеет не только коммерческий характер, но и социальную значимость, позволяет обеспечить занятость женщин из уязвимой группы, не имеющих образования. С другой стороны, мы приносим доходы государству. За первый квартал мы заплатили налогов на 3 тысячи манатов (около 1800 долларов США). Кредит также вернем и еще больше заплатим налогов", - сказала Мамедова.

Получить комментарии в Минэкономики не удалось.

Рабия Мамедова ранее участвовала в протестных акциях. В июне 2020 года она была задержана за участие в акции в защиту азербайджанских студентов. В феврале того же года силовики задержали ее за участие в акции кандидатов в депутаты, несогласных с результатами парламентских выборов.

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