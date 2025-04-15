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15:42, 15 апреля 2025

Активистка добилась приема в Минэкономики Азербайджана

Рабия Мамедова. Cкриншот видео https://www.facebook.com/rabia.mammadova/videos/1418672696153500 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанская активистка Рабия Мамедова на акции перед Минэкономики потребовала дать ей ответ по поводу кредитования ее социального проекта. По словам девушки, глава аппарата ведомства обещал в течение 10 дней решить вопрос.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Мамедова обратилась в Фонд развития предпринимательства при Минэкономики с заявкой о предоставлении льготного кредита для ее социального проекта Sapla ("Ниткой") в размере 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов).  Не добившись результата, активистка 11 апреля устроила сидячую акцию протеста уже перед зданием Минэкономики и была подвергнута краткосрочному задержанию, после которого вернулась к ведомству с целью бессрочного продолжения пикета. Она ушла поздно вечером после того, как представитель Минэкономики обещал, что проблема на "уровне руководства" будет решена 14 апреля.

Рабия Мамедова в 2022 году основала швейный дом "Сапла" (Ниткой), где трудоустроены женщины, пострадавшие от домашнего насилия и не имевшие доступа к образованию. Они выпускают полотенца, постельное белье, экосумки."Мы помогли этой социально уязвимой группе женщин получить доступ на рынок труда, обрести экономическую самостоятельность. Но, видимо, кому-то это невыгодно, они хотят держать женщин в запуганном, бесправном положении", - рассказывала Мамедова "Кавказскому узлу".

Как рассказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла", 14 апреля ее вновь не приняли в Минэкономики.

15 апреля Мамедова явилась в министерство и угрожала публичным суицидом, если к ней не выйдут полномочные руководители Минэкономики на уровне заместителя министра, следует из видео, опубликованного на ее странице в Facebook*.

После этого полицейские завели ее в здание министерства. "Меня насильно завели в здание министерства и привели к руководителю аппарата ведомства Аязу Алиеву. Справедливости ради надо отметить, что он был вежлив, до конца выслушал меня. Прием продолжался около 30 минут. Аяз Алиев обещал внимательно рассмотреть нашу просьбу и сказал, что в течение 10 дней я получу ответ. Ну что же, подождем еще 10 дней. Мы вправе получить кредит на поддержку нашего проекта из Фонда развития предпринимательства. Наш проект имеет не только коммерческий характер, но и социальную значимость, позволяет обеспечить занятость женщин из уязвимой группы, не имеющих образования. С другой стороны,  мы приносим доходы государству. За первый квартал мы заплатили налогов на 3 тысячи манатов (около 1800 долларов США). Кредит также вернем и еще больше заплатим налогов", - сказала Мамедова.

 Получить комментарии в Минэкономики не удалось.

Рабия Мамедова ранее участвовала в протестных акциях. В июне 2020 года она была задержана за участие в акции в защиту азербайджанских студентов. В феврале того же года силовики задержали ее за участие в акции кандидатов в депутаты, несогласных с результатами парламентских выборов.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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