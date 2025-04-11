Мусорный полигон в Новороссийске продолжает тлеть

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Площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 180 квадратных метров. Минприроды края зафиксировало загрязнение левого притока реки Озерейки.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. К утру 30 марта пожарным удалось уменьшить площадь пожара до 700 квадратных метров. Пользователи соцсетей возмутились решением властей продлить срок работы полигона на два года и реконструировать его.

Длительное подслойное горение на свалке в Новороссийске усложняет тушение пожара и может привести к мусорному оползню, а распространение фильтрата уже отравляет водоемы и почву, утверждают экологи. Жители Новороссийска жалуются на едкий дым и связывают с ним ухудшение самочувствия.

О текущей ситуации у горы Щелба сегодня отчитался Оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, площадь подслойного тления на мусорном полигоне сократили до 180 кв. метров.

"По состоянию на 10.00 11 апреля отсыпали уже более 78,3 тыс. кубометров грунта, самосвалы выполнили свыше 5,8 тыс. рейсов. Полигон на горе Щелба продолжают тушить 22 человека, задействованы 13 единиц техники", - сообщил Оперштаб в своем телеграм-канале.

При этом ранее Министерство природных ресурсов Краснодарского края и Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировали загрязнение левого притока реки Озерейки в Новороссийске.

"Обследование территории в районе полигона твердых коммунальных отходов, эксплуатируемого ООО «Терра-Н», провели 26 марта. Выявлено, что в результате сброса сточных вод (фильтрата полигонов захоронения ТКО) произошло загрязнение почвы на участке протяженностью около 1000 м, шириной от 1,5 до 10 м, а также ручья", - говорится в распространенном 9 апреля сообщении.

Также на месте были отобраны пробы воды и почвы, результаты их исследования будут известны 17 апреля.

Все материалы по итогам обследования переданы в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Проводится комплексная проверка.

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