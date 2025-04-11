Активисты Волжского добиваются отмены повышения тарифов на проезд

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Цена проезда в общественном транспорте Волжского с 10 апреля выросла с 35 до 50 рублей. Волонтеры собирают подписи под петицией с требованием отменить повышение, жители называют новый тариф неприемлемым.

С 10 апреля в городе Волжском Волгоградской области тарифы на муниципальных маршрутах выросли почти на 43% - с 35 до 50 рублей. В социальных сетях появились посты возмущенных горожан. Инициативная группа активистов призвала жителей поставить подписи под петицией, которую они намерены передать в мэрию города. В обращении к властям волжане требуют вернуть цены на проезд в общественном транспорте на прежний уровень.

«Цена подскочила резко и неприемлемо, я считаю. Зарплата у меня - 23 тысяч рублей на руки после вычетов, вот и считайте. Проезд на трамвае туда и обратно - 100 рублей в день. Пять дней в неделю работаю, в месяц только за проезд на работу буду отдавать 2 тысячи рублей. На выходных я к родителям езжу, помогаю старикам, это еще 800 рублей. Проездной могу купить теперь за 2,5 тысячи рублей, экономия - 300 рублей. На жизнь остается двадцатка (20 тысяч рублей). Теперь вычитаем коммунальные платежи, деньги на обучение сына в колледже - и получаем ноль», - рассказал рабочий одного из предприятий Алексей Ханов корреспонденту «Кавказского узла».

«Если и дальше так будут цены на все расти, а зарплаты повышать не будут, то, как бы мы ни затягивали пояса, семейному бюджету наступит крышка», - заметила Анна, супруга Алексея.

Женщина рассказала журналисту, что «первый звонок прозвенел» осенью прошлого года, когда цена на проезд в автобусах и трамваях Волжского поднялась с 30 до 35 рублей.

«Мне соседка тогда еще предсказала: ждите, говорит, через полгода ахнут цены. И вот, пожалуйста, от нашего правительства привет нам большой прилетел. Если бы не наши родственники-фермеры с их продовольственной помощью, я и не знаю, как бы мы жили», - возмутилась Анна Ханова.

Студентка одного из вузов города Татьяна Зайцева заметила, что цены на проезд ее мало касаются: отец подвозит ее к зданию института на собственной машине, когда едет на работу, и также забирает ее обратно. Тем не менее, девушка переживает за своих однокурсников.

«Они (однокурсники) - не бюджетники, все платят за обучение. Подрабатывают редко, и то пару летних месяцев. У родителей зарплаты небольшие, расходы в семьях большие по коммуналке. Цены в продуктовых (магазинах) выросли почти вполовину за три прошедших года. А зарплаты то у людей не растут», - пояснила студентка.

Один из тех, кто поставил свою подпись под петицией, отказался называть свое имя. Пенсионер заметил, что жизнь в Волгоградской области «подорожала за последние три года».

«Национальное достояние улетает просто в трубу, а за чей счет выкручивается государство? За счет простых людей. Осенью подняли цену на билет на пять рублей, сейчас - на 15, а через год мы вообще пешком будем ходить, потому что купить уже не сможем эти билеты. Поэтому сейчас нужно умерить аппетиты властей», - объяснил пенсионер корреспонденту «Кавказского узла».

Решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте возникло «в недрах» администрации Волжского, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» журналист Вячеслав Лемкус. 3 апреля исполняющий обязанности председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Волжского Матвей Лаптенок подписал распоряжение №80-р «Об установлении тарифов на услуги регулируемых перевозок пассажиров…на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, предоставляемым АО «Волжская автоколонна №1732».

«Ссылаясь на критерий доступности транспортных услуг для населения и ряд профильных нормативных актов городских и областных властей, должностное лицо (Лаптенок) установило новую стоимость проезда пассажиров на указанной в документе категории общественного автомобильного и электротранспорта. Теперь цена билета составляет 50 рублей за одну поездку, независимо от расстояния. Стоимость электронных месячных проездных билетов отныне распределяется следующим образом: ученический — 655 рублей, студенческий — 1300 рублей, пенсионный — 1500 рублей, «на предъявителя» - 2500 рублей. Таким образом, крайний в этом скандале — чиновник Матвей Лаптенок», - пояснил Лемкус.

На сайте администрации Волжского сообщается, что АО «Волжская автоколонна №1732», которая является главным поставщиком услуг общественного транспорта в Волжском, испытывает большие трудности в связи с удорожанием сырья и материалов, а также из-за большого износа техники. Цены на сырье и материалы, по данным пресс-службы мэрии, выросли на 94%. Также в сообщении пресс-службы указано, что хотя мэрия полностью расплатилась с автопредприятием в прошлом году, проблемы с финансированием его деятельности остаются, но сокращать маршруты общественного транспорта неприемлемо. На сайте мэрии нет информации по повышении зарплат сотрудникам автопредприятия и покупке автопредприятием нового транспорта.

В пресс-службе мэрии предоставили высказывание руководителя профильного комитета. «В настоящее время износ автобусов в автоколонне составляет 80%, трамвайных вагонов – 98%. Все это требует соответствующих вложений в предприятие общественного транспорта. Разработана программа по обновлению подвижного состава автоколонны, с которой городские власти обращались в профильные структуры Волгоградской области, однако до настоящего времени вопрос положительно не рассмотрен. Отмечается недостаток средств и на организацию транспортного обслуживания населения. Администрацией города прорабатываются различные варианты для решения возникших проблем», - заявил Матвей Лаптенок, объясняя журналистам вынужденность повышения тарифов.

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