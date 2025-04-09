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16:55, 9 апреля 2025

Владелец торгового центра в Махачкале арестован по делу о перестрелке

Торговый центр "Ардар" в Махачкале. Фото: https://www.facebook.com/tdardar05/?locale=ru_RU принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владелец торгового центра "Ардар" в Махачкале, где в результате перестрелки был убит человек, заключен судом под стражу до 3 июня.

"Кавказский узел" писал, что 4 апреля вечером ссора владельца и арендаторов торгового центра "Ардар" в Махачкале закончилась перестрелкой, в которой один из арендаторов был убит и двое ранены. Владелец торгового центра скрылся, но был задержан и доставлен в больницу.

В Ленинский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Махачкалы, подозреваемого в совершении преступлений.

Согласно поступившему в суд материалу, 4 апреля на территории подземного паркинга торгового центра «Ардар», расположенного в Махачкале, на почве имеющегося ранее конфликта произошла перепалка между подозреваемым и тремя местными жителями, которая привела к перестрелке. В ходе перестрелки один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте, двое других были ранены и доставлены в больницу, где им была оказана своевременная медицинская помощь.

Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 3 июня 2025 года, сообщил сегодня официальный телеграм-канал объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.

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Автор: "Кавказский узел"

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