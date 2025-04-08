ЕСПЧ признал нарушение прав армянского журналиста во время беспорядков в Сари Таг

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Суд по правам человека в Страсбурге обязал власти Армении выплатить 4500 евро журналисту Айку Григоряну, который был избит силовиками в Ереване во время акции протеста в июле 2016 года.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 30 июля 2016 года в районе Сари Таг произошло столкновение демонстрантов с полицией, в ходе него пострадали не менее 14 журналистов. В сентябре 2018 года дело о применении силовиками насилия против активистов и журналистов было приостановлено. Пострадавшие назвали решение следствия несправедливым и обжаловали его.

Акцию протеста в Сари Таг проводили сторонники движения "Учредительный парламент", в то время как сформированный ними вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал с 17 по 31 июля 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване. На "Кавказском узле" опубликована хроника захвата отрядом "Сасна Црер" здания полка полиции.

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе журналиста Айка Григоряна, который пострадал в результате полицейского насилия в июле 2016 года, снимая одну из акций протеста в Сари Таг.

В своей жалобе Григорян сообщил, что во время акции протеста он был свидетелем насилия полицейских в отношении одного из демонстрантов. Он решил снять происходящее крупным планом, но силовики напали на него, отобрали камеру и мобильный телефон. Впоследствии камеру журналисту вернули, но сделанная ним запись была с нее удалена, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

По словам Григоряна, полицейские применили к нему силу, хотя достоверно знали, что он является журналистом, хотя во время беспорядков он потерял пресс-карту. Об этом во время избиения Григоряна силовикам кричал и один из его коллег. Позднее Айк Григорян смог восстановить удаленную с видеокамеры запись.

Активисты выдвинули ультиматум силовикам – разрешить обеспечить едой мятежников и заложников. После отказа силовиков выполнить требование активистов, манифестанты попытались прорвать полицейский кордон. Манифестанты забросали полицию камнями, в ответ силовики применили слезоточивый газ и спецсредства. Фоторепортаж "Кавказского узла" с акции протеста в Сари Таг.

Журналист получил травмы в результате избиения и обратился к врачам. В клинике ему, в частности, наложили швы на губу, отмечает сегодня News.am.

Согласно решению суда, власти Армении не предприняли мер для расследования инцидента: имя на руках все необходимые материалы, они затягивали следствие и допросили первого полицейского лишь в 2022 году - более чем через пять лет после возбуждения дела. Затем, уже в феврале 2023 года, Григоряна вызвали к следствию лишь для того, чтобы убедить его согласиться на амнистию для избившего его полицейского.

Суд признал нарушение права Григоряна на свободное выражение мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека). Согласно решению суда, правительство Армении обязано выплатить ему 4500 евро в качестве компенсации морального вреда.

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