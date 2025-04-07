Исламский институт в Дагестане лишен лицензии

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Рособрнадзор прекратил лицензию Исламского института имени Имама Шамиля, работавшего в Дагестане с 1994 года.

О прекращении действия лицензии института ведомство сообщило сегодня.

Действие лицензии на образовательную деятельность, выданной УВПРО (ДОУ) РО "Исламский институт имени имама Шамиля", прекращено согласно закону "О лицензировании отдельных видов деятельности", говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора.

Ведомство не приводит конкретные основания, в связи с которыми действие лицензии этого образовательного учреждения решено прекратить. Упомянутый закон предусматривает ряд оснований для прекращения лицензии, среди которых есть нарушения лицензионных требований и отсутствие заявления о периодическом подтверждении лицензии. О предостережениях в адрес Исламского института имени Имама Шамиля Рособрнадзор ранее не сообщал.

Исламский институт имени имама Шамиля располагается в Кизилюрте, он был создан в 1994 году на базе Московского высшего духовного исламского колледжа, основанного в том же году при Духовном управлении мусульман Европейской части России, следует из информации на сайте учреждения. Институт имел бессрочную лицензию Рособрнадзора с 2014 года и готовил бакалавров по направлению "Теология".

Ректор Исламского института имени имама Шамиля в Кизилюрте Абдурахман Шамсудинов умер в мае 2020 года, сообщало РИА "Дагестан". Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с августа 2020 года ректором значится Шамсудинов Садам-Хусен Абдурахманович.

Информации об актуальной деятельности института в публичных источниках не содержится: расписание занятий, размещенное на сайте, не обновлялось с 2020 года, а последние публикации на страницах вуза в Facebook* и Instagram* были опубликованы в январе и феврале 2022 года соответственно.

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