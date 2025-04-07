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14:28, 7 апреля 2025

Железнодорожники устранили последствия атаки дрона на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восстановлено движение на участке железной дороги в Тимашевском районе, которое было прервано после атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", железнодорожное полотно и контактная сеть между хуторами Кубанец и Танцура-Кромаренко в Тимашевском районе оказались поврежденными сегодня после падения беспилотника, подавленного системой ПВО. Движение поездов на время аварийных работ организовано в объезд, задержек рейсов нет, заявил оперштаб Кубани.

На участке железной дороги в Тимашевском районе полностью восстановлено движение поездов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. "В 11.22 мск восстановлено движение по второму пути между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Движение по первому из двух поврежденных железнодорожных путей между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко было восстановлено в 09.40 мск, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

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Автор: "Кавказский узел"

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