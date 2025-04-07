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00:28, 7 апреля 2025

Обнародованы подробности иска Минобороны к заводу в Кизляре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны требует от Кизлярского электромеханического завода выплатить неустойку по госконтракту о поставке мостовых конструкций, а также вывезти имущество, отправленное в воинскую часть в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", исковое заявление Минобороны России к Кизлярскому электромеханическому заводу поступило в Арбитражный суд Москвы, сумма иска составляет 390 миллионов рублей.

Исковое заявление Минобороны к АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" связано с требованием взыскать неустойку по госконтракту от 15.07.2020 на поставку универсальных мостовых конструкций УМК в размере 390 266 184,24 рубля. Также ведомство требует возложить на АО "Концерн КЭМЗ" обязанность за свой счет вывезти имущество, направленное в войсковую часть в Волгограде, в течение месяца после решения суда, следует из определения о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания, которое опубликовано на сайте суда.

Предварительное судебное заседание назначено на 5 июня, следует из документа.

"Кавказский узел" также писал, что на Кизлярском электромеханическом заводе начата сборка трех многоцелевых четырехместных самолетов и производство собственного вертолета. У завода есть спрос на квалифицированных специалистов, рассказал гендиректор предприятия.

АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод" зарегистрировано в 1996 году в Кизляре. Основная деятельность предприятия — производство вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов. Компанию возглавляет генеральный директор Ибрагим Ахматов. По итогам 2023 года выручка завода составила 4,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 999 млн рублей, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов "Спарк Интерфакс".

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Автор: "Кавказский узел"

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