Военный из Моздока убит на Украине

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Вячеслав Макаров из Моздока убит на Украине. С начала российской операции на Украине убитыми официально признали по меньшей мере 371 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 29 марта чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 370 военнослужащих из Северной Осетии.

Имя очередного убитого на Украине военного назвала администрация Моздокского района, анонсируя его похороны. 30-летний Вячеслав Макаров был жителем Моздока.

Убитого военного похоронят в селе Ново-Георгиевское днем 2 апреля, следует из сообщения в Telegram-канале муниципалитета. В публикации не приводятся ни обстоятельства смерти Макарова, ни детали его биографии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 371 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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