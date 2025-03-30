Росприроднадзор предупредил гостей и жителей южных регионов о штрафах за тюльпаны
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Гостям и жителям Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей грозят штрафы за уничтожение тюльпанов Шренка.
Тюльпан Шренка признан исчезающим видом и занесен в Красную книгу России. Произрастающий в том числе на территориях Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия тюльпан Шренка имеет стебель высотой 30-40 сантиметров и цветок чашевидной формы 6-7 сантиметров, напомнили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
"Цветовая гамма цветка тюльпана может быть очень разнообразной, от белых тонов до темных с различными комбинациями, но в основном преобладают тюльпаны красного цвета, чуть реже – желтого", – сказано в сообщении на сайте ведомства.
Срывать цветы и выкапывать луковицы этих тюльпанов запрещено. За уничтожение такого тюльпана грозит штраф до 5000 рублей. Кроме того, виновные должны возместить нанесённый природе урон, который определяется в соответствии с приказом Минприроды России. За уничтожение мест произрастания растений, занесённых в Красную книгу, размер штрафа составляет 450 тысяч рублей за один гектар. За вред, причинённый одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) растения, придётся заплатить 300 рублей, а в случае продажи, приобретения или пересылки "краснокнижного" растения — 900 рублей за один цветок, поясняет телеграм-канал "ЧП Элиста / Калмыкия новости".
"А то, что в аренду под поля отдали и продолжают отдавать огромные гектары - нормально!" - комментирует этот пост Ignat.
"Ещё нужно написать про выкорчеванные лесополосы. Хотя, кому это нужно", - заметил в комментариях к посту Tng Gfd.
"Логика, сами зазываем гостей, тем самым соблазняя их нарвать охапку тюльпанов… Не выхлопа для региона. Только свалки больше становятся", - отмечает пользователь без текстового ника.
"А ничего, что овцы и коровы фермеров вытаптывают тюльпаны?" - поинтересовался сегодня комментатор Михаил под аналогичной публикацией в телеграм-канале "Элиста Онлайн".
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