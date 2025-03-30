Прекращено уголовное дело о хищении денег у Владимира Этуша

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Следком России за отсутствием состава преступления прекратил уголовное дело в отношении бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджии, который обвинялся в хищении 28 миллионов рублей у актера Владимира Этуша. Суд удовлетворил требования Барганджии о возмещении имущественного ущерба.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, народный артист СССР Владимир Этуш в 2013 году передал все свои сбережения банкиру, обещавшему поместить эти деньги в швейцарский банк, но впоследствии выяснил, что его деньги инвестированы в недострой в Сухуми, причем исполнитель работ находится в розыске. 25 октября 2017 года Даур Барганджия был заключен под стражу в Москве, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). Он вернул актеру более половины 28-миллионного долга - 260 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей), но Этуш отказался ходатайствовать об освобождении арестованного банкира до полного возврата денег. В ноябре 2017 года стало известно, что материальный ущерб Этушу полностью возмещен.

Следственный комитет Российской Федерации прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело против бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджии, который обвинялся в хищении 28 миллионов рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщает 28 марта ТАСС.

Избранная в отношении Барганджии мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена, постановление вступило в силу и не было обжаловано.

Адвокат Барганджии Виталий Лактюшин заявил, что его подзащитного необоснованно обвинили в мошеннических действиях. По его словам, невозврат долга по расписке, срок погашения которой еще не наступил, не является уголовно наказуемым деянием. По словам защитника, на восстановление справедливости ушло несколько лет, информирует 29 марта "Апсадгьыл".

Барганджия подал исковое заявление в суд, требуя компенсировать имущественный ущерб, нанесенный ему в результате незаконного уголовного преследования. Требования были удовлетворены, с министерства финансов Российской Федерации взыскано более 1,6 миллиона рублей в качестве возмещения имущественного вреда.

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