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01:39, 30 марта 2025

Пожар начался на мусорном полигоне в Усть-Лабинском районе

Пожар на Двубратском полигоне. Стоп-кадр видео администрации Усть-Лабинского района от 29.03.25, https://t.me/ustlab_press_sektor/17873?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Двубратском мусорном полигоне в Краснодарском крае из-за поджога начался пожар.

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края 29 марта загорелся мусорный полигон.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание на Двубратском полигоне произошло из-за поджога, данные об этом переданы полиции, говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Площадь пожара в сообщении не озвучивается. По данным на 01.30 мск сегодня, 30 марта, тушение возгорания продолжалось.

Ранее, в 2024 году, силовики уже задерживали жителя Белоглинского района, причастного к поджогу этой же свалки, сообщают "Кубанские новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 марта начался пожар на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Представители экологического совета Новороссийска в заявлении потребовали закрыть и рекультивировать свалку. По данным на 23 марта, пожарным удалось сократить площадь пожара до 900 квадратных метров.

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Автор: "Кавказский узел"

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