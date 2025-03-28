Житель Карачаево-Черкесии добился расследования обмана дольщиков

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После жалобы местного жителя начато расследование дела об обмане в Черкесске 132 дольщиков на 295 миллионов рублей.

После прокурорской проверки, проведенной по жалобе жителя Карачаево-Черкесии, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), сообщила 27 марта на своем сайте прокуратура республики.

"Установлено, что в марте 2018 года ЖСК [...] неправомерно заключила с гражданами 132 договора паенакопительного участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на территории города Черкесска", - говорится в публикации.

При этом, по данным ведомства, вопреки требованиям законодательства ЖСК не обладала статусом застройщика. "Земельный участок для строительства объекта на определенном праве ей не выделялся, разрешение на строительство в установленном порядке не выдавалось", - отмечается в сообщении.

Общая сумма привлеченных денег граждан превысила 295 млн рублей, сообщила прокуратура.

Часть 2 статьи 200.3 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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